El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 4 de mayo de 2024

Aries: podrías estar un poco desapegado de quienes te rodean. Concentrado en comunicaciones superficiales que puedas manejar de acuerdo a tus tiempos con el uso de la tecnología. Logras un avance económico que te ayuda a resolver.

Tauro: detestas las mentiras pero últimamente las usas con gran facilidad… y frecuencia. Evadir o aparentar, cualquiera de estas opciones no es una excusa para escudarte en algo que no es. Hoy se sincero y sino mejor no digas nada.

Géminis: tu mundo interno está revuelto. Tienes mil cosas en la cabeza y no logras enfocarte en ninguna y al final es probable que termines justo adonde estás ahora: sin hacer nada. Tienes que poner punto final a esa tendencia a procrastinar.

Cáncer: podrías ser el promotor de discusiones que no conducen a ningún lado. Tú único objetivo es ganar y esa competencia malsana en la que vives podría irse contra ti mismo. Tus planes se frustran y tienes que retroceder. ¿Que te parece un cambio de actitud?

Leo: el mundo se abre a tus pies. Te sientes poderoso, capaz de lograr lo que te propongas. Tienes las herramientas a la mano y el apoyo de personas que confían en tu, pero te falta un poco de disciplina y constancia y sin eso no habrá éxito. Es hora de una reestructuración.

Virgo: los amigos se convierten en el medio que te conducirá adonde quieres estar. Y nos referimos a cualquier ámbito en que quieras alcanzar una meta. Por pequeña que sea necesitas y encuentras ayuda.

Libra: te enfocas en lo positivo. Surge un asunto repentino y lo resuelves con la mejor disposición, sin dramas ni conflictos, con la idea firme de que puedes con eso y con lo que sea. Es un buen día para dedicarlo a ti, a poner al día tus asuntos personales.

Escorpio: cualquier tropiezo hace que pierdas la fe. Cualquier desencuentro te conduce a una batalla campal, a pelear hasta salirte con la tuya. Al final solo logras alejar a las personas y pierdes aliados importantes. Aprende a comunicarte, a escuchar en lugar de hablar.

Sagitario: levanta el teléfono y ten Eda conversación pendiente. Es posible que al encontrarnos en Mercurio retrógrado la comunicación no fluya como desees. Tendrás que esforzarte un poco más en entender y que te entiendan, pero ya no puedes posponer lo inevitable.

Capricornio: estás un poco intenso. Lo quieres todo y lo quieres ya. Estás cansado de esperar y no estás dispuesto a hacer más concesiones, pero no hay otra opción, debes ceder. Los celos te dominan y los enfrentamientos están a la orden del día.

Acuario: ansias independizarte. Últimamente has basado tus decisiones en alguien más, esperado su aprobación y actuado solo cuando estás completamente seguro. Hoy es un día para romper ataduras y de hacerlo bien, en armonía contigo mismo y con los demás.

Piscis: es posible que una noticia de última hora te desestabilice. No te lo esperabas pero a la vez se veía venir. No tiene lógica ¿verdad?. No, no la tiene y es que a veces te haces películas mentales que nada tienen que ver con la realidad. Necesitas pisar suelo y debes hacerlo ya.