Whoopi Goldberg y los dramáticos recuerdos de su madre

La infancia de Whoopi Goldberg podría ser descrita como un rompecabezas de contrastes: los recuerdos felices de los momentos que la aproximaron al arte cohabitan con memorias trágicas y devastadoras por la deteriorada salud mental de su madre. En su próxima autobiografía titulada Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me, la recordada estrella de Cambio de hábito abre su corazón para rememorar las experiencias vividas décadas atrás con las personas que más influyeron en su vida.

Ester Palomino

La actriz, ganadora del Oscar y copresentadora del programa “The View”, habló recientemente en este show de televisión sobre su libro de memorias. Detalló especialmente los duros episodios que involucran a su madre, Emma Johnson, incluyendo el tratamiento de electroshock que autorizó su padre cuando ella fue internada en un hospital psiquiátrico.

Según detalla The Sun, con acceso previo al texto, la vida de Whoopi Goldberg y su familia transcurrió en los complejos de vivienda pública de Nueva York. A pesar de enfrentar retos económicos, su madre, que trabajaba como enfermera, se esforzó sin descanso para mantener a sus dos hijos sin solicitar ayuda del gobierno. No obstante, detrás de esta aparente fortaleza y tenacidad, el hogar enfrentaba conflictos emocionales profundos.

En Bits and Pieces, la actriz relata un momento particularmente alarmante cuando, siendo apenas una niña, encontró a su madre en un estado de confusión y desesperación cuando regresó de la escuela. “Vi cómo se acercaba al horno, lo encendía y metía la cabeza dentro…”, cita The Sun. “Tenía la edad suficiente como para saber que eso era malo. Corrí hacia ella, la agarré de la cintura y tiré con fuerza”.

Tras el incidente, Emma Johnson fue llevada a un centro de salud en una camilla mientras Whoopi y su hermano mayor Clyde veían la escena. En el libro, Goldberg expone también el doloroso recuerdo de cuando su madre fue sometida a tratamientos de electroshock sin su consentimiento, una práctica autorizada entonces por figuras masculinas de la familia.

