Show de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr: golazo de volea, baile, gesto con Mané y la “aparición” de Messi

Posteado en: Deportes, Titulares

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Cristiano Ronaldo continúa dando de qué hablar en el fútbol de Arabia Saudita. El delantero a sus 39 años volvió a anotar un doblete y fue la figura en el Al Nassr, que venció 3 a 1 al Al Khaleej y avanzó a la final de la Kings Cup. De esta manera, el portugués, que lleva 38 goles en solo 39 partidos contando los que anotó en su selección, irá por un nuevo título el próximo 31 de mayo ante el Al Hilal de Jorge Jesus, que eliminó 2-1 al Al-Ittihad de Marcelo Gallardo.

Con sus dos goles, CR7 lleva 887 tantos en su carrera y supera por 55 a Lionel Messi en la carrera como máximo artillero de la historia del fútbol mundial. CR7 abrió el marcador tras una tremenda volea desde la puerta del área y luego de un error compartido entre el arquero rival y el ex defensor de Boca, Lisandro López. Pero no fue lo único, ya que también entregó sus clásicos lujos, como una impecable asistencia de taco que de milagro no fue gol, y los amagues interminables sobre la pelota.

También tuvo un momento en el que demostró ser un gran compañero y dejarle a Sadio Mané que lanzara el penal con el que Al Nassr convirtió el segundo. Justamente, minutos antes, el portugués y el senegalés habían tenido un cortocircuito cuando intentaron definir una misma pelota en el punto penal y terminaron chocándose.

This Cristiano Ronaldo goal is actually insane. On his left foot as well. pic.twitter.com/AsVJhGBrcJ — Xav Salazar (@XavsFutbol) May 1, 2024

Al margen de ello, fue una gran actuación del Al Nassr, que contó con la particularidad de un fanático de Lionel Messi, vestido con la camiseta de la selección argentina, estuvo en las gradas alentándolo. Todo un símbolo de lo que generan La Pulga y CR7 en el mundo.

Cristiano Ronaldo convirtió el primer gol del partido a los 17 minutos tras una muy mala salida del defensor argentino Lisandro López, que comprometió al arquero del Al Khaleej, Ibrahim Sehic, quien remató forzado y tras un rebote le dejó servida la pelota al portugués que dominó en el vértice del área grande y convirtió tras una impecable volea de zurda. El Al -Awwal Stadium explotó con la conquista del delantero de 39 años, que terminó bailando con sus compañeros y haciendo delirar a sus fanáticos.

Instead of taking the penalty himself Cristiano Ronaldo decided to give the penalty to Sadio Mane ? pic.twitter.com/r2tnaEdtYM — Janty (@CFC_Janty) May 1, 2024

Más detalles en INFOBAE