Britney Spears en caos: Paramédicos acuden al hotel donde se hospedaba “La Reina del Pop” tras una supuesta pelea

Britney Spears ha vuelto a causar polémica, ahora por una supuesta pelea con su novio Paul Ortiz en el Hotel Chateau Marmont de Hollywood, que provocó la presencia de policías y paramédicos. Al parecer la cantante se encuentra bien.

El sitio TMZ informó que la noche del miércoles una persona llamó a la policía quejándose de un disturbio en el lugar; oficiales acudieron, pero no había nada fuera de lo común. En la denuncia se describía a una mujer -con las características de Spears- que amenazaba a los empleados del hotel.

La cantante habría estado celebrando con Ortiz (al cual nunca ha mencionado como su pareja en las redes sociales), pero todo se salió de control, por lo que comenzaron los gritos y una fuerte discusión, en la que ella salió lastimada. Se solicitó ayuda a paramédicos, quienes llegaron a altas horas de la noche.

La princesa del pop fue captada a las afueras del hotel con poca ropa, sin zapatos, sosteniendo una almohada y cubierta con una manta, mientras era escoltada por elementos de seguridad. Para entonces Soliz (de 37 años) ya no se encontraba en el lugar. A Britney no se le veía así desde hace más de 15 años, cuando todavía no era sometida a la tutela legal que estuvo a cargo de su padre Jamie Spears, y que terminó en 2021.

Britney recurrió a su cuenta de Instagram para dar su versión del incidente, y escribió el siguiente mensaje: “Sólo para que la gente sepa…¡¡¡las noticias son falsas!!! ¡¡¡Me gustaría respeto en esta ocasión para que la gente comprenda que cada día soy más fuerte!!! Ahora necesito un nuevo cepillo de dientes. PS… Necesito un espresso PSS… No estoy segura por qué necesito compartir esto. También anoche me torcí mi tobillo y los paramédicos aparecieron en mi puerta ilegalmente. Nunca entraron en mi cuarto, pero me sentí completamente acosada. ¡Me voy a Boston! Paz”.