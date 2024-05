“Venezuela estaba plagada de criminalidad”: Trump reiteró que delincuentes han migrado a EEUU (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes 30 de abril en una entrevista con Fox que la criminalidad en el país norteamericano ha aumentado por la llegada de delincuentes venezolanos.

Al ser cuestionado sobre la crisis fronteriza en EEUU, Trump manifestó que el actual presidente, Joe Biden, está permitiendo la entrada de delincuentes al país, particularmente de Venezuela.

“Una estadística, antes de irnos. Venezuela estaba plagada de criminalidad. El gobierno anunció el otro día una reducción del 72% de la criminalidad en el último año. ¿Sabes por qué? Sacaron a todos sus criminales de Venezuela directamente a los Estados Unidos y Biden les permitió hacerlo. Es una desgracia”.

Luego, al tratar de indagar sobre la fuente de esos datos, Trump señaló lo siguiente:

“Supongo que en este caso los saqué de los periódicos, creo que es una declaración federal o… bueno, en realidad provienen de Venezuela. Vienen de Venezuela“.

Trump claims crime in Venezuela is down 72 percent because "they moved all their criminals from Venezuela right into the good old USA."

— Republican Voters Against Trump (@AccountableGOP) April 30, 2024