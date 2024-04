Desiree Barboza: El #28Jul los venezolanos tenemos la oportunidad de acabar con la crisis de salud

Posteado en: Política, Titulares

La coordinadora regional de Voluntad Popular aseguró que en Venezuela hay en promedio cuatro quirófanos operativos por hospital, lo que incrementa la lista de espera entre quienes requieren una intervención quirúrgica. Exhortó a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

“El 28 de julio tenemos la oportunidad de cambiar la realidad de Venezuela. Juntos podemos lograr la transformación política y enfocarnos en políticas públicas que nos ayuden a garantizar el derecho a la salud, porque este régimen no se ha dedicado a mantener en óptimas condiciones los hospitales del país”, así lo afirmó la coordinadora regional de Voluntad Popular en el Zulia, Desiree Barboza.

La dirigente de la tolda naranja hizo referencia a los boletines de la Encuesta Nacional de Hospitales en 2024 en la que se asegura que en Venezuela “hay un total de 4 quirófanos operativos por hospital”.

“Según los estándares internacionales un hospital de alta complejidad debe tener entre 10 y 15 quirófanos, pero en nuestro país los hospitales tipo III y IV, que en muchos casos son de referencia regional y nacional, a duras penas cuentan con cuatro quirófanos operativos, lo que incrementa el tiempo de espera para que las personas puedan someterse a una cirugía, poniéndose en riesgo la vida de los venezolanos”, señaló.

En su pronunciamiento, Barboza aseguró que en 25 años no se ha construido un hospital aun cuando los niveles de enfermedades o patologías han crecido. También informó que en los hospitales del país siguen las fallas de insumos. Señaló que en el mes de febrero el Índice de Desabastecimiento de Emergencia fue de 36 por ciento, mientras que en los quirófanos la falta de insumos es de 73 por ciento.

“Éstas son las cifras que maneja la Encuesta Nacional de Hospitales y es una realidad que palpamos a diario, porque vemos cómo las familias de personas enfermas tienen que buscar todos los insumos para que sus pacientes puedan ser atendidos y todos estos problemas son causados por culpa de la corrupción y negligencia de este régimen”, expresó.

Barboza lamentó que las infraestructuras hospitalarias sigan deteriorándose, que no se haga mantenimiento a los equipos médicos y no se doten los hospitales con insumos y medicamentos. “En los hospitales no hay agua, no hay yelcos, no hay ni un frasco de alcohol. Venezuela con todas las riquezas que ha tenido es para que tuviéramos los mejores hospitales no solo de Latinoamérica, sino del mundo. No es posible que haya países en guerra y tengan un mejor sistema de salud, con equipos de primera tecnología y aquí, por culpa de la corrupción estemos detrás de la ambulancia”, destacó.

Nota de prensa