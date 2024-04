Besar a 10 actores para elegir un co-protagonista: Anne Hathaway reveló cómo eran los castings en los 2000

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Era desagradable”, expresa la actriz de “El diario de la princesa” sobre la forma en que se medía la química años atrás

Los cambios en la industria cinematográfica no solo se han remitido a tecnología y técnicas de grabación. Según contó Anne Hathaway, los métodos utilizados para seleccionar a los elencos de las películas también han evolucionado favorablemente. En una entrevista reciente para V Magazine, la estrella de El diablo viste a la moda compartió su experiencia en los procesos de casting de los años 2000 y reveló algunas prácticas incómodas en la búsqueda de la química entre co-estrellas.

Por Infobae

En diálogo sobre el lanzamiento de su próxima película, La idea de ti (The Idea of You), Hathaway describió un escenario algo desconcertante que tuvo que enfrentar al inicio de su carrera.

“En los años 2000, y esto me pasó a mí, era considerado normal pedirle a un actor o actriz que besara a otros colegas para probar la química, que es la peor forma de hacerlo”, recordó. En una situación particular, se le informó que tenía que besar a 10 hombres diferentes como parte de ese proceso de selección para encontrar compatibilidad con su co-estrella ideal. “A mí me parecía desagradable”, enfatizó.

Según Hathaway, este tipo de requerimientos eran el estándar de la industria en aquel momento, una norma no cuestionada públicamente debido al temor a ser etiquetado como ‘una persona difícil’ o a perder oportunidades laborales. A pesar de sentirse incómoda con esta práctica, la actriz señaló que por aquel entonces, la prioridad era adaptarse y sobrellevar la situación.

“No era un juego de poder, nadie intentaba ser horrible o hacerme daño. Eran otros tiempos y ahora lo sabemos mejor”, destacó.

¿Cómo se escogió a Nicholas Galitzine en “The Idea of You”?

Al abordar su rol no solo como actriz sino también como productora en The Idea of You, Hathaway tuvo la oportunidad de influir en el método de selección de su coprotagonista. El filme que estrenará vía Prime Video aborda la relación romántica entre una madre soltera de 40 años y un cantante de 24 años, vocalista de la boyband más popular del planeta.

Según lo mencionado a V Magazine, el enfoque que se adoptó para el casting fue más creativo, lo que eliminó la necesidad de pruebas físicas incómodas. “Pedimos a cada uno de los actores que entraban que eligieran una canción que creyeran que le encantaría a su personaje, una que pondrían para sacar a bailar a mi personaje, y luego hacíamos una pequeña improvisación”, detalló Anne.

Nicholas Galitzine emergió como la elección ideal para el papel luego de elegir una canción de la banda “Alabama Shakes” para bailar con Hathaway. La actriz describió a su compañero como “ridículamente perfecto” para interpretar a Hayes Campbell.

