Exministro chavista se le plantó a Maduro y propuso votar por Edmundo González (VIDEO)

Héctor Navarro Díaz, quien fuera ministro durante la presidencia de Hugo Chávez y exdirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, expresó que para que Venezuela salga de Nicolás Maduro los venezolanos deben votar por Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria.

En una declaración junto al periodista Mario Villegas, Navarro Díaz habló de la necesidad de un cambio político frente a lo que él considera una crisis de corrupción y debilitamiento institucional que está llevando a la disolución de la República.

“Los venezolanos tenemos que tomar una decisión y la decisión es que Maduro no va a resolver el problema, hay que salir de Maduro y bueno, vamos a buscar una manera”, dijo el exministro chavista.

En tal sentido sugiere que, ante la falta de una alternativa de izquierda que pueda prevalecer, los venezolanos deberían considerar votar por Edmundo González Urrutia como un paso hacia el cambio. “Si no hay una opción de izquierda propiamente dicha, una opción que pueda ser triunfante, hay que acabar con Maduro desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista legal, vamos a votar en contra de Maduro y yo propongo que votemos entonces por Edmundo González”, instó.

El exministro también señaló la gravedad de la situación económica, con una red de complicidades liderada por Tareck El Aissami que llevó al saqueo de los recursos del país, afectando la financiación de servicios públicos fundamentales.

“Por eso los reales no alcanzan para los hospitales, no alcanzan para las escuelas, no alcanza para las universidades, no alcanza para los empleados públicos. En fin, no alcanzan para nada”.