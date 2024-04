El error policial sobre el tórax de Edwin Arrieta en el caso Daniel Sancho

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Los datos que se han desvelado durante el último mes han sido muy importantes para terminar de rellenar las lagunas que había en el caso de Daniel Sancho. A pocas horas de que arranque la tercera semana de juicios en la corte de Koh Samui, ha surgido un nuevo dato que deja tanto a los abogados como al juez encargado del caso sin palabras: el torso de Edwin Arrieta fue encontrado junto a su mano izquierda y el cráneo, pero este primero no aparece en el informe entregado por las autoridades.

Por larazon.es

De este modo lo han sacado a la luz en el programa “Vamos a Ver”, donde el periodista Álvaro López regresaba de Tailandia tras haber podido acceder a un informe fundamental sobre los restos mortales del cirujano asesinado. En el mencionado programa Joaquín Prat no pierde el tiempo y explica todo lo que se sabe por el momento del caso y apunta que “el tórax del cadáver de Edwin Arrieta no se ha hallado” o eso era lo que se creía. Ha sido Álvaro López quien ha dado la voz de alarma asegurando que “El juez, visiblemente molesto, le pregunta al policía encargado de redactar ese expediente: ‘Pero vamos a ver, ¿se encontró o no se encontró el tórax?’. Y el policía no es capaz de desmentirlo: ‘Yo simplemente transcribía lo que me iba diciendo mi jefe‘”, dijo el agente que declaraba en el Tribunal sobre el informe que se había elaborado en el caso de Daniel Sancho.

Este lunes se ha tenido acceso al documento 241, en el que se indica que el 4 de agosto “el día que la policía va donde Daniel Sancho presuntamente depositó el cadáver del médico y recopilaron tres partes en concreto (..) La policía encontró una mano izquierda, un cráneo y un tórax”. Sin embargo, la versión policial apuntaba por otro lado y terminó diciendo “que no había encontrado ningún tórax y, por lo tanto, es clave para decir que no se determina la causa de la muerte”.

Los datos que se habían reunido de la investigación eran que Daniel Sancho había descuartizado el cuerpo de Edwin Arrieta en 17 partes, de las cuales solo se encontraron 8. A pesar de tener el cráneo del cirujano, no se podía determinar con exactitud si la muerte del cirujano se debía a un traumatismo en la cabeza porque faltaba una de las partes más importantes, el torso. Según la información que ha salido a la luz la investigación ofrecida por las autoridades tailandesas habría obviado una pieza clave para la autopsia que se le realizó a los restos del cirujano. “Área de Salad Beach, Distrito de Koh Phangan. Se encontraron los siguientes restos humanos: una mano izquierda, la cabeza y el tórax… empaquetados en una bolsa de plástico negra”, se puede leer en el informe que ha compartido el periodista del programa “Vamos a Ver”.

Tras la declaración la semana pasada de este agente que ha desvelado la existencia de un supuesto torso, será el martes el día en el que el jefe de este policía comparezca ante el juez y permita conocer nuevos datos más precisos sobre el tema.

“Muestra una camiseta en la que aparece un agujero hecho con un cuchillo. Una puñalada que no se pudo demostrar”, mantiene el reportero que ofrece este nuevo relato. La recuperación del torso podría haber arrojado algo de luz sobre la causa de la muerte, pero “oficialmente la investigación avanzó sin encontrarse el torso”.

No se podrá realizar una segunda prueba pericial ante los nuevos datos ofrecidos debido a que los restos fueron incinerados. Álvaro añade que “todos los restos hallados por la policía tailandesa de Edwin Arrieta se devolvieron a la familia hace unas semanas y están incinerados”, lo que presenta un sumario con muchas lagunas que, al menos “en España es totalmente impugnable”, concluye el periodista.