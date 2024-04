Amber Heard: el escándalo con Johnny Depp, su romance con Elon Musk y el caso de contrabando de perros

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“He trabajado muy duro para aportar algo más a los papeles de ‘chica guapa’ a lo largo de los años. Lo considero un desafío”, le había dicho a la revista Elle. Tan a pecho se tomó el reto que en los últimos años, Amber Heard está en todas las noticias por su complicada relación con Johnny Depp, su romance con Elon Musk, su contrabando de perros y su fama de maltratadora.

Por infobae.com

Contrabando de mascotas

Amber Laura Heard nació el 22 de abril de 1986 en Austin, Texas. Aunque comenzó como modelo, pronto se las rebuscó para dar un salto. “Mi padre me convenció para que tomara clases de actuación y mi primer agente en Austin las pagó. Siempre quise ser actriz. Lo hice en la escuela secundaria y me enamoré, pero la industria del modelaje me distrajo porque quería viajar y salir de mi ciudad natal. Era el billete más fácil”, dijo sobre la transición del modelaje a la actuación.

Después de cuatro años de conocerse en el set de Diario de un seductor (2011), Amber Heard y Johnny Depp se casaron, pero los problemas llegaron apenas unos meses después. Según BBC News, la pareja viajó a Australia en mayo del 2015, sin declarar a los funcionarios de aduana a sus dos Yorkshire terriers, Pistol y Boo.

Australia tiene estrictas leyes sobre la importación de animales, y el ministro de Agricultura del país, Barnaby Joyce, no lo permitió. Joyce puso un ultimátum, según informó The Guardian: Los perros debían regresar a Estados Unidos en un plazo de 72 horas o se les aplicaría la eutanasia. Joyce dijo que “es hora de que Pistol y Boo se vayan a Estados Unidos”. Justo antes de expirar el plazo, las mascotas volvieron a casa. Aunque Depp no se enfrentó a las consecuencias del caso, Heard sí lo hizo. Según CNN, le imputaron dos cargos por importación ilegal de animales y un cargo por presentar a sabiendas un documento falso o engañoso. Al año siguiente, Heard se declaró culpable de los cargos relacionados con el documento falso, mientras que las otras acusaciones fueron retiradas.

Heard vs. Depp

El contrabando de perros no fue el único escándalo del matrimonio de Heard y Depp. Según la cronología de su relación hecha por E! News, la pareja -que tenía 22 años de diferencia de edad- se separó en mayo del 2016, y su divorcio se concretó en diciembre del mismo año. Pero días después de solicitar la separación legal, Heard pidió una orden de alejamiento contra Depp, alegando que fue víctima de violencia doméstica. En su comparecencia ante el tribunal, Heard afirmó que, en todo el matrimonio soportó “un excesivo abuso emocional, verbal y físico por parte de Johnny”. Entretanto, aparecieron fotos de su rostro con moretones. Mientras tanto, Depp negaba las denuncias. En diciembre del 2018, en un artículo para Washington Post, Heard contó sus presuntas experiencias como víctima de abuso doméstico, pero no mencionó explícitamente a Depp por su nombre. Más tarde, su ex esposo demandó por 50 millones de dólares en respuesta, lo que llevó a Heard a presentar una moción para desestimar el caso, en el que afirmó que fue empujada, asfixiada y golpeada por la estrella de Piratas del Caribe en varios presuntos incidentes. Alegando que Depp sufría un cambio de personalidad a lo Jekyll y Hyde y “se convertía en una persona totalmente diferente”, añadió: “Llamábamos a esa versión de Johnny, ‘el monstruo’”.

