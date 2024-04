Misterio en Nueva York: aparece muerto un prospecto de la NFL

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

J Simon, jugador de fútbol americano de la Universidad de Albany (NY) que se estaba preparando para el próximo Draft de la NFL, murió repentinamente a los 25 años.

Por El Diario NY

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte y hay muy pocos detalles sobre lo que ocurrió. El atleta originario de Tobyhanna (Pensilvania) fue un destacado liniero defensivo del programa de fútbol de University at Albany Great Danes en 2023.

“El programa de fútbol de la UAlbany se entristeció profundamente al enterarse del fallecimiento del exestudiante-atleta Amitral ‘AJ’ Simon esta mañana”, declaró el miércoles la universidad en X/Twitter. “AJ era un joven tremendo y un compañero de equipo aún mejor durante su estancia en la UAlbany. Fue un modelo a seguir tanto dentro como fuera del campo, sirviendo como pilar de este programa durante los últimos dos años”.

AJ Simon, a University of Albany football player who was preparing for the upcoming NFL Draft, died suddenly at age 25.

"He was a role model both on and off the field."https://t.co/sMDwhR9pyq

— New York Daily News (@NYDailyNews) April 18, 2024