Leonardo DiCaprio pudo haber sido Lex Luthor en “Batman vs Superman”: tenía grandes ideas

El director de “Rebel Moon” intentó fichar a DiCaprio para la recordada película del universo DC. El rol finalmente fue a manos de Jesse Eisenberg

¿Leonardo DiCaprio en una película de superhéroes? El cineasta Zack Snyder reveló que el famoso actor de Hollywood fue uno de sus candidatos para el rol de Lex Luthor en Batman vs. Superman: El origen de la justicia. El director, que promociona la segunda parte de su epopeya Rebel Moon, reveló el dato curioso en su reciente participación en el podcast Happy Sad Confused.

Por Infobae

Aunque el célebre papel antagonista finalmente fue para Jesse Eisenberg, Snyder confirmó la existencia de reuniones no solo con Adam Driver, quien también era considerado para el rol, sino además con la estrella de Titanic, hecho que hasta ahora había permanecido fuera del conocimiento público.

La participación de DiCaprio en el universo de DC Comics hubiera sido llamativa e inusual, dada su amplia trayectoria en la industria cinematográfica y su conocida postura de evitar películas de superhéroes.

Snyder manifestó que durante las conversaciones, DiCaprio mostró un interés genuino por el personaje de Lex Luthor, llegando inclusive a aportar sugerencias significativas para el desarrollo del mismo.

“Él tenía grandes ideas, de hecho, solo en la reunión. Creo que al final, él quedó un poco como ‘Eh, no lo sé’. Pero fue realmente inteligente acerca del material y realmente inteligente acerca del personaje”, explicó Snyder en la entrevista.

Además, el realizador compartió como anécdota que DiCaprio fue quien propuso que Superman enfrente a la Liga de la Justicia en algún momento. La sugerencia llamó la atención de Snyder quien la añadió al universo DC en una película posterior.

“Yo estaba como, ‘Oh, eso es genial’. Le gustan los comics así que pensé ‘Voy a poner eso allí’”, recordó el director.

La revelación de que el protagonista de Los asesinos de la luna fue contactado para la franquicia de DC sorprende debido al famoso consejo que dio alguna vez a Timothée Chalamet, una estrella en ascenso en Hollywood.

“Bueno, DiCaprio me dijo: ‘Ni películas de superhéroes, ni drogas duras’. Lo cual me pareció muy bien”, comentó el actor de Wonka a The New York Times hace unos meses. No obstante, Chalamet dijo que sí podría acercarse a ese tipo de personajes si la historia valiera la pena.

“La película que me llevó a querer actuar es una de superhéroes, Batman: el caballero de la noche. Así que si el guion es bueno, y el director es bueno, tendría que considerarlo”, apuntó.

