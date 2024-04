Drama en Italia: ferry chocó contra un muelle en Napolés y dejó más de 40 heridos

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un total de 44 personas, la mayoría de ellos pasajeros, resultaron heridos este viernes después de que el ferry en el que viajaban procedente de la turística ciudad de Capri, donde se ha celebrado la reunión de los ministros de Exteriores del G7, impactase con un muelle durante la maniobra de atraque en el puerto de Nápoles (sur de Italia).

Entre las personas involucradas hay algunos turistas, varios extranjeros, y todos los heridos fueron hospitalizados para controles y ser medicados y en su mayoría sufrieron traumatismos maxilofaciales y lesiones leves. Sólo un hombre de 51 años ingresó en el Hospital del Mar con pronóstico grave pero sin que su vida corriera peligro.

Según una primera reconstrucción, la causa del accidente pudo haber sido el fuerte viento, que empujó el ferry’ Isola di Procida’, procedente de Capri, e hizo que se escorase contra el muelle Beverello del puerto de Nápoles.

Questa mattina a Napoli una nave veloce partita da Capri ha urtato una banchina del Molo Beverello durante le operazioni di ormeggio. Una trentina i feriti. pic.twitter.com/wrhoSp6Bgv — Tg3 (@Tg3web) April 19, 2024

El barco zarpó de la isla a las 9.05 horas y la colisión se produjo durante las operaciones de amarre, cuando los pasajeros ya se encontraban de pie para bajar a tierra firme.

Según explicó la Sanidad de Nápoles en una nota, entre los 44 heridos, además de turistas, también había algunos policías y ‘carabinieri’ que se encontraban en Capri, donde se desarrolla la última jornada del G7, así como personal del ferry.

“Estaba en lo alto de las escaleras, en primera fila frente a todos los demás pasajeros, mientras el barco se acercaba al muelle para amarrar y de repente me caí; por suerte no me golpeé en la cabeza, sólo en una pierna y un hombro”, explicó a los medios italianos uno de los turistas italianos en el barco.

“Habíamos estado de vacaciones en Capri estos días, nunca hubiera imaginado este final de nuestro viaje. Me asusté mucho, es la primera vez que me pasa algo así; me hice revisar en una ambulancia y ahora estoy esperando que me devuelvan los efectos personales que dejé a bordo y luego me iré a casa”, explicó otro de los heridos.

EFE