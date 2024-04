Cuando caen los muros, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

Entrada la noche del jueves 18 de abril, la Venezuela política está atenta al desarrollo de un territorio minado, porque como lo hemos indicado antes, al hacer referencia a lo dicho por Mandela, el opresor pone las condiciones y no hay antecedentes en los sistemas constitucionales recientes sobre la profunda inexistencia del estado de derecho y la preservación de los elementos básicos constitucionales y legales, lo cual sabemos. Un antecedente que tenemos, como parte de la historia, es que para procurar una vía electoral con unas condiciones básicas, que fue el momento de la postulación de nuestra candidata para la elección presidencial del 28 de julio, ya sabemos como Nicolás Maduro y sus agentes -los hermanos Rodríguez- actuaron en su contra hasta última hora, lo que dejó pendiendo de un hilo el tema de la postulación de la verdadera oposición. De tal forma que ese es el mecanismo que utiliza este sistema autocrático.

Pero lo que hay que llevar con manos de seda es la preservación del resultado de la elección primaria de 22 de octubre pasado y lo que significó ese proceso ciudadano: el empoderamiento de cada uno de los ciudadanos y la delegación en María Corina Machado para que en este terreno difícil pudiéramos tener un cambio político o el inicio del cambio político por la vía electoral.

Los acuerdos políticos no crean realidades, la realidad política es la expresada el 22 de octubre, que no ha tenido desmejora sino que, por el contrario, se ha mantenido y se ha acrecentado. Muestra de ello son las últimas expresiones de calle a pesar de la intimidación que utiliza este sistema. Un ejemplo lo tenemos recientemente en San Antonio de los Altos del estado Miranda con la visita de María Corina.

Los acuerdos políticos tienen que estar en función de esas realidades. Una de ellas es la del 22 de octubre y la preservación de ello y después una ecuación insalvable por parte de Nicolás Maduro, pues muchísimo más de la mitad de sus seguidores son calificados como “blandos”, porque ya no siguen las peticiones de Maduro.

Los niveles de confianza en los partidos políticos, según los estudios de opinión, son muy bajos, y también la confianza a los líderes políticos es bastante baja. Entonces esos elementos hay que tomarlos muy en cuenta para la preservación del espíritu del 22 de octubre.

Ahora, la respuesta de Nicolás Maduro ante todas estas circunstancias es la tríada de leyes con carácter retroactivo que incluye la última normativa del fascismo y las evidencias que reveló el presidente Boric del asesinato del teniente Ojeda en Chile. No hay nada constructivo, sino un sistema intimidatorio, ello con la finalidad de querer provocar el desánimo entre la población opositora, para que no ejerza su derecho al voto y poder elegir. Todo este tema de los candidatos, quienes son y quienes no son, es generar ese desánimo, para que no sea atendido el llamado a la organización. Ante ello, ¿cuál ha sido la respuesta ciudadana? Pues ha sido por demás evidente, como lo demuestran las cifras de comanditos que se han creado en todo el país y las manifestaciones de apoyo irrestricto a María Corina Machado en sus más recientes actividades de calle. Mención especial merecen las cifras del registro de nuevos votantes, porque en un esfuerzo realmente titánico se lograron inscribir más de 600 mil nuevos votantes y una cantidad superior a los 800 mil lograron hacer efectivo el cambio de residencia. En ese esfuerzo fue importante el trabajo de los jóvenes y de los activistas de los partidos políticos, porque se toparon con una cantidad de obstáculos puestos por el CNE, que se presentaban como insalvables, como un mínimo de máquinas fijas e itinerantes, estas ultimas sin información oportuna sobre su ubicación. La cifras alcanzadas son respetables, pero no las ideales, sencillamente porque el CNE en vez de promover la inscripción en el registro electoral y el voto, que es lo que le dicta la ley como función, actúa de manera contraria.

De este proceso de inscripción la alegría de los venezolanos fue contagiosa y también se evidenció la confianza que tienen, pues mostraron al mundo que quieren participar y votar como corresponde, por lo que no existe duda que vamos al proceso del cambio político por la vía electoral.

Por lo demás, sabemos que la comunidad internacional está muy en conocimiento de las trabas que le pusieron a los venezolanos para incorporarse al registro electoral, pues sucedió en muchos países del mundo. En otras palabras, son muchos los testigos que hay en el exterior.

Todas estas situaciones creadas por el régimen no han sido a la postre muros de contención como creían, creados para impedir que se siga adelante en la organización de la sociedad civil. Hemos visto como caen esos muros, lo cual queda ratificado en las últimas expresiones de la organización de la sociedad civil no alineada a las organizaciones políticas, como son los profesionales, los pensionados y jubilados, así como los actores vecinales, que están dando una extraordinaria muestra de organización y de compromiso alrededor de los comanditos.

Otro tema importante y digno de análisis es la propuesta que hicieron Petro y Lula, que se traduce en un auxilio a Nicolás Maduro, pero es una propuesta que es ejercida en defensa propia de sus países, es decir de Colombia y Brasil. El desembolso que significaría la migración de venezolanos en caso de producirse un arrebato electoral por parte de Nicolás Maduro, tendría un alto costo para ellos y están haciendo todo lo posible para que esto no suceda. Ellos apuestan a la salida pacífica. porque además el mal ejemplo de esa gente del foro de São Paulo, como lo es Nicolás Maduro, es insostenible.

Si Petro y Lula proponen un plebiscito que debe ser entendido en lenguaje constitucional venezolano como un referendo, que es la consulta ciudadana, es que es la primera preocupación que han conversado con Nicolás Maduro, a estas alturas, es que piensan en la búsqueda de una garantía para la seguridad de Maduro, su familia y su entorno.

El acuerdo de Barbados es la salvación de Nicolás Maduro, porque sería el garante de la comunidad internacional para lo que pudiera decidir, en caso de que sucediera el referendo que proponen los mandatarios de Colombia y Brasil, quienes ya la presentaron a Maduro y también a la oposición. Y si fue presentada, es que hay un interés de que esto se promueva y se concrete.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.