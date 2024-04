Liam Gallagher: una vida de excesos y la teoría de ser reencarnación de John Lennon

Posteado en: Internacionales, Titulares

Liam Gallagher es indiscutiblemente una de las figuras más icónicas del rock de los últimos tiempos. Su distintiva voz y su actitud rebelde lo han convertido en una figura central de la escena musical desde finales de los años 80 hasta la actualidad. Nacido el 21 de septiembre de 1972 en Manchester, Inglaterra, creció rodeado de un ambiente desestructurado y el fácil acceso a las drogas. Siendo el menor de tres hermanos, sus padres se separaron cuando tenía 14 años debido al alcoholismo que sufría su padre.

Compartió habitación desde muy pequeño con su hermano Noel, lo que les llevó a muchas peleas y reconciliaciones. Causando esto, posiblemente, la conexión de ambos para crear juntos Oasis, una banda que se convertiría en poco tiempo en una fenómeno mundial y que arrasaría el panorama musical hasta la salida de Noel en 2009. Con discos emblemáticos como Definitely Maybe y (What’s the Story) Morning Glory?, el grupo consiguió dominar la esfera de la música británica cautivando a las audiencias gracias a himnos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger.

Sin embargo, detrás del gran éxito hay una conocida historia de abusos y discusiones entre los hermanos Gallagher. Liam, acaparó las portadas del mundo por su carácter temperamental y su actitud desafiante. Una de sus primeros encontronazos fue con compañeros de profesión. En la ceremonia de los premios Brit Awards en 1996, la banda comenzó a cantar “Shitelife” como parodia al gran éxito que obtuvo la banda Blur con su canción Parklife. Además, durante la misma noche, Noel también acabó insultando a Michael Hutchence, cantante de la banda INXS, a lo que Liam le siguió el juego.

Posiblemente los traumas de su infancia también le han jugado malas experiencias. Ya que su propio padre, Tommy Gallagher, fue contratado por un periódico inglés para que se reencontrara con sus hijos en un hotel. Durante este episodio, Noel simplemente no quiso mediar palabra con él; pero Liam aprovechó la ocasión para expresarle todos sus sentimientos y terminar la conversación amenazándole. Finalmente el “reencuentro” fue publicado con el titular “Creí que Liam me iba a matar”.

A lo largo de ese mismo año, también hubo varias polémicas relacionadas con su presencia en los escenarios. Una de ellas ocurrió en una presentación para MTV Unplugged, cuando Liam se negó a aparecer y su hermano confirmó que se encontraba “un poco borracho”. Este tipo de problemas le llevaron a desaparecer de los escenarios de Estados Unidos. Aunque en el país americano no es muy bien recibido, ya que en uno de sus primeros tours realizó comentarios peyorativos hacia la audiencia que allí se encontraba para verlos. Y es que, no tuvieron el éxito esperado y esto les llevó a opinar: “Los estadounidenses tienen mal gusto, por eso existen los Backstreet Boys… deberían dispararles. Los estadounidenses quieren gente grunge, que se golpee la cabeza en el escenario. Cuando llegamos nosotros, con desodorante, no nos entiende”.

Durante muchos años, también ha tenido momentos de tensión, algunos de ellos con fotógrafos y fans. En 2006 se peleó en un pub con el futbolista Paul Gascoigne utilizando un extintor, y también realizó unas polémicas declaraciones sobre grupos míticos como The Rolling Stones y U2, asegurando que “Respeto a los Stones, pero sus canciones son una mierda. Y respeto a U2, no me dicen mucho, ni actúan como alguien normal”. Sin embargo, a quien siempre le ha mostrado mucho respeto ha sido a The Beatles, y más concretamente a John Lennon. Desde muy pequeño sus hermanos aseguran es uno de sus grupos favoritos y esto le ha llevado a declarar en algunas ocasiones que estaba poseído por el espíritu de Lennon. Su hermano también ha alimentado esta teoría y llegó incluso a comprar el atrapasueños de el de Liverpool.

