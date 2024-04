“Es un chupa hue…”: Neymar incendia las redes tras comentar publicación que elogiaba a Mbappé

Posteado en: Deportes, Titulares

En medio de la euforia por la clasificación del Paris Saint-Germain (PSG) a las semifinales de la Champions League, un enfrentamiento inesperado ha surgido entre dos antiguos compañeros: Neymar y Kylian Mbappé.

Lo que comenzó como una celebración de la victoria se ha convertido en una batalla mediática en las redes sociales, dejando al descubierto viejas tensiones subyacentes en el vestuario del equipo francés.

El desencadenante de esta controversia fue una publicación en Instagram realizada por el usuario @fiqueiputomesmo_, que capturó al galo abrazando al brasileño Raphinha con una descripción sugestiva.

La publicación insinuaba: “Mbappé mostrando una vez más que es una persona maravillosa, sin embargo, el villano de una historia no contada”. Este comentario provocó una respuesta directa de Neymar, quien no dudó en expresar su opinión sobre su ex compañero de equipo.

En un comentario incendiario, el ex Barcelona lanzó una provocación en portugués, acusándolo de ser un “chupa huev*s de gringo”.

En otra secuencia del video, se podía ver a Mbappé con Ronald Araujo: “La verdad es que Mbappé tiene ‘espíritu competitivo’ pero la gente confunde a un hombre que quiere ganarlo todo con un malo”, agregó la publicación, que ahora recorre el mundo por la intercención de Neymar.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el delantero del Al Hilal arremete contra Mbappé en las redes sociales. Ya que a mediados de febrero, le dio un me gusta a una publicación crítica hacia el ex Mónaco en el pasado.

