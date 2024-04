¿La princesa Salma de Jordania ayudó a Israel a derribar los misiles y drones iraníes?

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Las redes sociales y los medios están que arden: hay varias versiones que circulan por internet donde aseguran que una famosa princesa árabe, que es piloto de la fuerza aérea de su país, participó en las misiones para derribar los misiles y drones lanzados iraníes lanzados contra Israel.

Por: La Razón

Uno de los principales portales de noticias del mundo árabe en inglés, New Arab, compartió los rumores que señalan que la princesa, Salma de Jordania, no solo tomó parte de la operación sino que fue capaz de derribar cinco o seis de los drones disparados por el régimen de Teherán.

Más de 300 proyectiles, incluyendo misiles crucero y balísticos, fueron lanzados por las fuerzas de Teherán en la noche del sábado contra Israel, supuestamente en represalia por la explosión que, el primer día de abril, mató a varios comandantes militares iraníes en Damasco.

El sistema de defensa antiaérea de “capas” de Israel se lució derribando el 99% de los misiles iraníes, con la valiosa ayuda de las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido estacionadas en la región.

This is Princess Salma bint Abdullah of Jordan who is a 2nd Lieutenant in the Jordanian Airforce, the daughter of His Majesty King Abdullah II and Queen Rania.

She is credited with shooting down 6 drones heading to Israel. pic.twitter.com/QmzkknHiov

— David Atherton (@DaveAtherton20) April 15, 2024