El mensaje de Dani Alves que ha descolocado a todo el mundo: ¿Reconciliación?

El futbolista Dani Alves fue puesto en libertad provisional después de permanecer 430 días en prisión tras pagar una fianza de un millón de euros. Y así seguirá hasta que exista una sentencia definitiva.

Ahora, el brasileño disfruta de su “jaula de oro” a la afueras de Barcelona donde esperará a la resolución de los recursos y de la que solo ha salido para cumplir con su obligación de firma en la Audiencia de barcelona y para almorzar en un conocido restaurante de la Ciudad Condal.

Desde que abandora Brians 2 todo el mundo a seguido de cerca cada unos de sus mensajes en redes sociales pero el último ha sido realmente sorprendente. Si días después de su salida, Jonana Sanz publicaba una foto de sus manos entrelazadas dando a entender que aún contaba con su apoyo, la última imagen del futbolista podría ser la señal de una nueva reconciliación.

Su hija Victoria tiene actualmente 15 años y el futbolista ha querido compartir los bonitos mensajes que le ha escrito su pequeña acompañando los dibujos. “Eres mi ídolo”, “Eres mi payasete”, “También mi todo”, “Papá marcando gol, te amo” o “Te quiero campeón” son algunos de los mensajes que el brasileño ha publicado en su Instagram con un emoticono de corazón.

La imagen ha sorprendido a sus seguidores ya que la exmujer del brasileño había anunciado la ruptura total de relaciones con ella y con sus hijos. Santana siempre mantuvo que Dani Alves no agredió a la joven y no dudó en en atacar sin piedad a la Justicia. Madre de sus dos hijos, aseguraba que el zaguero siempre ha mantenido una imagen intachable y consideró que sería incapaz de abusar de alguien. “Hay violadores condenados que están en la calle. Dani no es un violador. ¿Cómo está en prisión? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Toda la vida ha tenido su imagen impecable, porque es una persona impecable. ¿Y cómo es esto? ¿Qué justicia estamos teniendo? No hay nada que lo incrimine. Entonces, ¿Qué hace en la cárcel? ¿Cómo se destroza la vida de una persona de esta manera, de sus hijos, de su familia?”, declaró Santana durante una entrevista para ‘El programa de Ana Rosa’.

Sin embargo, de repente, la postura de la exmujer del futbolista daba un giro de 180 grados y decidía no solo retirarle su apoyo, si no adoptar medidas legales contra él. Si primero sorprendió con sus declaraciones en ‘Cuatro al Día’: “Para mí no existe, para mí ha muerto” poco después decidía ir a la guerra total con el futbolista al que acusa de coacciones.

“Está muerto”

Dinorah denunció que el futbolista les había utilizado porque en un primer momento se sirvió de ellos, de ese supuesto arraigo familiar, para intentar conseguir la libertad condicional: “Sus hijos no le ven desde el seis de mayo, desde entonces no ha querido saber nada de nosotros, y son sus hijos”. Asegura que sus primeras declaraciones en las que apoyaba sin fisuras al futbolista las hizo porque el entorno cercano a Alves la coaccionó para ello: “Pretendían, gracias a ese apoyo, conseguir la libertad condicional escudándose en el arraigo familiar, me decían lo que tenía que decir a través de un grupo de WhatsApp”.

Con el paso de los meses, Dani Alves no consiguió el permiso empezó a ignorarles, motivo por el que Dinorah está convencida de que el futbolista nunca sintió interés real por ellos y simplemente formaban parte de su estrategia de defensa: “Yo estoy con medicación, para mí él ha muerto, que nos deje en paz, cuanto antes salga de la cárcel mejor estarán mis hijos, para ellos es muy difícil aceptar que su padre puede ser un violador”.

Ahora sus seguidores se preguntan si realmente el lateral derecho quiere mostrar que la relación con sus hijos sigue siendo excelente, sin importar las desavenencias que haya podido tener con su madre y exmujer de Alves, Dinorah Santana, o si simplemente es una forma de acercarse a ellos y lograr un reconciliación.