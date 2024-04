VIDEO: Dos policías de Nueva Jersey acudieron a un llamado del 911 y recibieron la peor sorpresa

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Recientemente, una situación de terror se desató en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando dos agentes de la policía se encontraron con un ataque, apenas arribaron a una casa. Luego de que una mujer llamó al 911, su hijo, que estaba armado con un cuchillo, atacó a los oficiales. Las imágenes del hecho quedaron registradas en las cámaras corporales y se difundieron a través de redes sociales.

Por El Tiempo

Gracias a la exposición que dan las plataformas, los policías y su trabajo generan mucho interés. A partir de la difusión de imágenes sobre el momento en el que llevan a cabo su labor, los usuarios tienen un alto nivel de acceso a muchas situaciones a las que los agentes deben enfrentarse todos los días. Así como se produjeron polémicas y cuestionamientos en algunos casos, también se pudo ver el riesgo que enfrentan en su día a día.

En este caso, todo ocurrió en el condado de Galloway Township, Nueva Jersey. Allí, se registraron múltiples llamadas al 911 que se colgaban rápidamente sin dar información, según reportó el periodista Steve Keeley en su cuenta de X, la plataforma antes conocida como Twitter. A raíz de esto, dos agentes se acercaron hasta el lugar de donde provenían las llamadas, una casa ubicada la avenida Cresson.

Cuando golpearon la puerta, los policías fueron recibidos por una mujer, quien les indicó que su hijo estaba armado con un cuchillo. Apenas terminó de decirles esto, el joven, identificado como Keith Kaminski de 30 años, salió de la propiedad y se abalanzó sobre ambos. Gracias al video captado con la cámara corporal de uno de los oficiales, se grabó toda la secuencia, la cual fue difundida en las redes sociales.

WATCH: Galloway Township Police Officer er stabbed in the face captured on officer’s body worn camera video. Two officers went to home 8:30 last night after several 911 hang up calls. Mother answers door, then 30 year old son attacks police. 1/2 pic.twitter.com/8kjsQOn73M

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) April 8, 2024