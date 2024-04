Rusia desplegó en Ucrania un sorprendente “tanque-tortuga” con un caparazón contra los drones

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rusia ha desplegado en el campo de batalla de Ucrania un curioso blindado del que no se tenía hasta ahora noticia: un tanque con caparazón de tortuga. El curioso caparazón cubre toda la parte superior del aparato de tal forma que le da un aspecto de más invulnerabilidad desde el aire.

Por: La Razón

Este vehículo de aspecto acorazado es producto de una búsqueda desesperada de una defensa contra los agresivos drones de vídeo en primera persona (FPV) que han estado lanzando una lluvia de fuego infernal a ambos lados de las líneas del frente, según explica la web especializada opex360.com.

Los expertos no se han puesto de acuerdo aún sobre si se trata de un nuevo vehículo o una modificación de uno ya existente, pero a simple vista el caparazón cubre casi todo el tanque y restringe enormemente su conocimiento de la situación, su campo de tiro y su movilidad mientras está instalada.

Después de que aparecieran las primeras imágenes del tanque en movimiento junto a un convoy, se pudieron ver imágenes en primer plano del tanque en un garaje, que muestran una tosca estructura trapezoidal de acero con sus soportes fijados con tachuelas. No está claro si se instalaron redes o alambradas en la parte delantera y trasera después de la grabación, pero tendría sentido teniendo en cuenta el uso que se le pensaba dar.

Whatever it takes to protect your tank against FPV drones, Russian edition. pic.twitter.com/NiKQwNuQGU

— Clash Report (@clashreport) April 8, 2024