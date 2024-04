“Mucho chile, mucho picante”: inmigrantes venezolanos huyen de las donaciones de comida mexicana en Colorado

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Una cucharada de salsa o chile verde puede darle vida a los platos mexicanos en Colorado. Pero una salsa picante también puede arruinar el apetito de un migrante venezolano.

Por Westword

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Las donaciones de comida mexicana picante no sientan bien al estómago de los inmigrantes venezolanos, muchos de los cuales dependen de comida gratis mientras esperan una oportunidad de trabajar. Como miembro de Headwater Protectors, un grupo que lleva agua potable a campamentos de personas sin hogar y recoge basura, Hilda Nucete suele visitar a los migrantes que viven en la calle y dice que muchos de ellos se sienten mal por no poder comer la comida picante que les donan. y no querer desperdiciarlo.

“De hecho, escuchamos a personas en los campamentos decir: ‘No nos gusta'”, dice Nucete. “Normalmente no comen chile rojo ni comida muy picante, ni cosas sofocadas”.

El problema surge de “pensar que los inmigrantes son como un monolito”, añade. “La gente podría pensar que sólo porque eres migrante, lo más probable es que comas comida mexicana, o simplemente porque eres latino, comes comida picante”.

Antony Romero, un migrante colombiano, dice que la mayoría de los platos picantes provienen de inmigrantes mexicanos locales, no de estadounidenses, quienes tienden a donar “más pizza y pollo”. Los inmigrantes mexicanos han apoyado activamente a los inmigrantes venezolanos, según Nucete, llamándolos “inmigrantes bilingües que están realmente entusiasmados de ser parte de este proceso”.

Ángel José Guillermo Velázquez, un migrante venezolano que vive en Denver, dice que la comida picante le causa problemas en su sistema digestivo, pero se obliga a comer platos gratis como muestra de agradecimiento. Las donaciones picantes suelen ser platos mexicanos, y Velázquez dice que simplemente no puede soportar la cocina del país.

“Ese es su estilo y lo respeto”, dice Velázquez. “A mí no me gusta mucho la comida picante, pero si me la sirven de alguna manera, tengo que comerla”.

Nucete también forma parte de la junta directiva de Papagayo, una de las principales organizaciones sin fines de lucro que ayuda a la ciudad de Denver a conseguir vivienda y trabajo para los migrantes, y ha sido copresidenta de la Comisión de Equidad en Salud de Colorado desde 2021. Nativa venezolana que llegó al Estados Unidos en 2007, recomienda que los residentes de Denver reduzcan la donación de platos picantes.

Lea más en Westword