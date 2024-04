Carlos Ochoa: Blindar la esperanza con la voluntad de cambio

Posteado en: Opinión

La ley antifascista que con sobradas razones ha causado estupor dentro y fuera del país, aparte de su vago contenido y discrecionalidad envía un mensaje que Maduro pretende sea entendido por sus seguidores y todo el mundo que no está dispuesto a ceder un centímetro y piensa reelegirse el 28 de julio sin tomar en cuenta las protestas, las denuncias y los llamados de atención del mundo democrático y hasta de sus propios aliados ideológicos en la región, que han expresado su rechazo a la realización de unos comicios sin transparencia, competitividad y participación de la candidata escogida dentro de lo acordado en Barbados.

EL logro de las primarias y el acuerdo de Barbados son percibidos por Maduro y su equipo como una estrategia para alcanzar unos objetivos importantes para ellos como la liberación de Alex Saab y la relajación de sanciones y lo más importante ganar tiempo en un año electoral en los Estados Unidos, que supone un aparente y engañoso enfriamiento de la tensión política y diplomática con parte de la administración Biden, que tiene que ocuparse del tema electoral interno y aparentemente no tiene como prioridad en su agenda política exterior a Latinoamérica, esto significa que el tema Venezuela no está de primero en la lista, lo que para Maduro es un alivio y por eso envalentonado envía el mensaje que pretende gobernar con mano dura y sin oposición.

Pero una cosa es lo que piensa el burro y otra muy distinta quien lo arrea, en el siglo XIX el ilustre americano Guzmán Blanco expresó que Venezuela era como un cuero seco que se pisaba por un lado y se levantaba por el otro.

Maduro no tiene respaldo popular, hace rato que perdió el apoyo del pueblo que se cansó de sus promesas incumplidas y de una narrativa sin realidad, por eso apela a quedarse como sea y criminalizar a los lideres opositores y a los que levantan la voz para denunciar el rumbo autoritario que amparado en unas leyes opacas corren el riesgo de ser detenidos, encarcelados y condenados en tiempo record por unos tribunales que funcionaran como los de la inquisición medioeval en pleno siglo XXI, que llevaron a la horca y la hoguera a cualquiera que no pensara ni acatara el poder de la iglesia, casos hay muchos, Giordano Bruno fue quemado por afirmar que existían infinitos mundos y que la tierra giraba alrededor del sol y a Galileo se le obligó a retractarse de su descubrimiento astronómico que la tierra no era el centro del universo y estaba en movimiento permanente.

La verdad que a Maduro con la ley contra el odio le basta, esta nueva ley es otro trapo rojo más para sacarnos de la ruta electoral que no van a lograr, la voluntad mayoritaria de los venezolanos es lo que blinda la esperanza, estamos comprometidos con el cambio pacifico y democrático, lo demuestra el enorme esfuerzo que a todo lo largo y ancho del país se ha desplegado con los 600k y los comanditos para cuidar los votos.

Los políticos de la vieja coalición, los normalizadores, insisten en que Maduro no va a ceder y hay que designar un sustituto que sea aceptado por el régimen lo más pronto posible, quieren votar pero no elegir, de eso trata la batalla que lidera María Corina y la Plataforma Unitaria, de rescatar el derecho constitucional a elegir, no es una lucha fácil, pero es el único camino civil y pacifico que puede alcanzar el ansiado objetivo de un cambio positivo en la conducción del país.