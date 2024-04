Venezolana desarrolla un espacio digital para impulsar el talento criollo dentro y fuera del país (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Es enérgica e intranquila, madre, apasionada y emprendedora. Vive fuera de Venezuela, pero cree ciegamente en ella y en la capacidad de reinvención de su gente. Se llama Madeleyn Paolini @madeleynpaolini es magíster en mercadotecnia y en #SoyVenezolano le cuenta a @nandasalas cómo la distancia la impulsó a crear #DesahogoMarketing @desahogomarketing un espacio dedicado al emprendimiento venezolano dentro y fuera del país, convencida de que “la gente dejó de esperar un regalo del gobierno. La gente tiene ganas de trabajar, la gente tiene ganas de prosperar”.

Salió de Venezuela en el año 2017, en medio de uno de los momentos más duros del país. Su itinerario solo incluía visitar a unos amigos en Portland, Estados Unidos, pero el destino la dejó anclada en la ciudad de Miami.

“Cuando sales de Venezuela tienes lo mejor de todos los mundos. Tienes cosas que nunca has vivido, pero te faltan muchas cosas. Cambias unos problemas por otros: la soledad, el no entender un sistema, el no tener vida, no tener apoyo, no tener nadie al lado, a tu familia cerca para que te den una mano”.

Madeleyn admite que los primeros dos años como inmigrante fueron los peores. Confiesa que estaba decidida a volver cuando se enteró de que estaba embarazada.

“Me tocó hacer filas, en iglesias incluso, para pedir comida, y muchas veces la comida estaba buena, y muchas veces estaba verde. Realmente es muy difícil cuando añoras lo tuyo, cuando añoras a tu gente y cuando añoras tu país”.

Una añoranza que logró compensar haciendo del lema: MUÉVETE NO ERES UN ÁRBOL, su forma de vida.

“Porque hay que moverse, hay que estar donde somos felices, donde realmente queremos estar”.

Ahora Madeleyn vive entre Caracas y Madrid, ejerce como publicista y tiene su propia empresa: Desahogo Marketing, un espacio dedicado a los emprendedores venezolanos.

“Este emprendimiento dale de la constancia, de la fe, del trabajo duro, del ahorro, de las ganas, de la motivación que puede tener cualquier persona como yo, que se va de su país pero desea conectar con su gente”.

Conoce su historia:

Edición: @rebecafloresl