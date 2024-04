Manuel Rosales: Ir unidos es la única posibilidad de ganar, es una irresponsabilidad dejar a Maduro solo en la cancha

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales, Política

El gobernador del estado Zulia y presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales Guerrero, afirmó que “Venezuela necesita un gran pacto” para abandonar la aguda crisis que atraviesa desde hace casi una década, al tiempo que aseveró que hará “todo lo que tenga que hacer” para lograr el reencuentro de los venezolanos.

“Venezuela necesita un gran pacto y yo estoy militando en esa idea, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que logremos el reencuentro”, dijo Rosales durante una entrevista con la comunicadora Margarita Oropeza, y que se difundió este domingo en la televisión privada Venevisión.

“Con la gente del Gobierno que pueda hablar también se lo digo, ayuden, vamos a negociar, vamos a reencontrarnos, vamos a buscar un camino para Venezuela”, añadió.

En este sentido, Rosales insistió en su idea de relanzar la mesa de negociaciones de Barbados para que la oposición mayoritaria y el Gobierno de Nicolás Maduro acuerden una salida a la crisis política, económica e institucional que padece Venezuela.

“Tenemos que resucitar la mesa de negociación de Barbados, una negociación donde la oposición tiene que ceder, el Gobierno debe ceder también y buscar los espacios de encuentro”, dijo Rosales sobre este diálogo. “Yo he dicho aquí el único camino es negociar, y ya entiendo que muchos han comprendido que la solución pasa por negociar. Hay que negociar el tema político y el tema económico, es la única ruta que tenemos”, agregó.

El presidente de UNT también hizo una defensa a la negociación como herramienta política y desestimó las críticas que han hecho algunas fuerzas sociales a este mecanismo que ha dado resultados concretos al antichavismo.

“Cuando me postulé (a la Gobernación), cuando salí de la prisión, dijeron que había negociado ¿Y cómo salieron los demás presos? ¿Cómo salieron los que hoy van a salir de la Embajada de Argentina? Salen con una negociación ¿Y cómo salen los demás? Ah ¿El único que tenía que echar raíces y quedar preso en El Helicoide era yo? Una gran mentira. Luego, cuando me negué a aceptar que entregaran la Gobernación del Zulia, me parecía que era muy grave entregar esa Gobernación (…) me postulé y ahí logré solucionar mi inhabilitación porque esto es un proceso de negociación”, dijo.

Y luego: “Yo no comparto las aventuras, por eso a mí no me han llamado para ninguna, esa no es la solución para el país, no creo en esos llamados para vernos en una avenida con dos soldados, no creo en la violencia, no hay soluciones en la ruta de la violencia y sí creo y entiendo que hay que buscar una negociación o acuerdo”.

Por otro lado, el presidente de UNT señaló que la oposición debe “conversar” y respetar a los militares de Venezuela, a quienes consideró como otras de las víctimas de la situación por la que atraviesa el país.

“Con los militares hay que conversar y respetarnos ¿Qué le voy a estar faltando el respeto a un militar que también es víctima de este proceso, como es víctima un médico, o empleado, o un obrero?”, dijo.

COMBATE A LA ABSTENCIÓN

Rosales también apuntó que los líderes políticos de Venezuela deben incentivar el voto y promover la ruta electoral como la única vía para resolver los problemas del país, lo que se traduce en el combate a la abstención.

Señaló, como ejemplo, que el fallecido presidente Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en 1998 en medio de una gran abstención que jugó contra las aspiraciones del entonces aspirante Henrique Salas Römer.

“No ganó Chávez, ganó la abstención y perdió Salas Römer, que hubiera sido un extraordinario presidente. Si hubiéramos votado, a lo mejor la cosa hubiera sido diferente”, dijo.

Además, Rosales recordó que pidió al Consejo Nacional Electoral una “extender el período de inscripción para que los que no están inscritos lo hagan”.

“Yo me siento feliz porque veo a los jóvenes aguantando sol, bajo la lluvia, haciendo cola para inscribirse, porque los jóvenes saben que su futuro, su universidad, su profesión, está en juego, y ellos por eso adquirieron conciencia y se están inscribiendo”, afirmó.

RELACIONES CON EE.UU.

De igual forma, Rosales dijo que Venezuela debe relanzar sus relaciones internacionales y poner fin a los desencuentros con Estados Unidos, país que fuera uno de los principales aliados del país antes del arribo del chavismo al poder en 1998.

“Una de las cosas que tiene que rescatar Venezuela son las relaciones internacionales, por eso yo hablo de resucitar (el Acuerdo de) Barbados, nosotros tenemos que tener buenas relaciones como toda la vida, durante toda la sociedad de nuestra república ha existido con EE.UU., nuestros primeros aliados”, dijo.

Asimismo, estimó que Venezuela debe tener “buenas relaciones con todos los países de la región, buenas relaciones con China y buenas relaciones con la Unión Europea”, puesto que no se gana en ningún terreno al confrontar con otros gobiernos.

“NO ESTOY EN CAMPAÑA”

El líder de UNT recordó que, pese a estar postulado por su partido a las elecciones presidenciales del 28 de julio, aún no está en campaña ni buscando votos puesto que no será candidato sin el apoyo del grueso de la oposición mayoritaria de Venezuela.

“Está en la mesa”, reiteró sobre su candidatura y la tarjeta de UNT. “Yo no estoy en campaña ni voy a estar en campaña porque fuera de la Plataforma Unitaria Democrática y sin acuerdo yo no voy a ser candidato”, insistió.

Por ello, instó a la dirigente de la oposición tradicional a poner de lado las diferencias y adelantar un acuerdo sobre la candidatura del antichavismo por el bien de Venezuela.

“Yo cumplo con lo que digo y les estoy diciendo que si escogen un candidato o una candidata les entrego la candidatura inmediatamente”, dijo.

ACUERDO CON MARÍA CORINA MACHADO

Al ser consultado sobre la posibilidad de un acuerdo con María Corina Machado, Rosales fue enfático al señalar: “No es a mí a quién tienen que levantarle la mano, no, que se la levanten a cualquiera. Tengan la plena seguridad de que va a ser así, si no se ponen de acuerdo, y no deciden una candidatura, yo no voy a ser candidato”.

Además, recordó que UNT rechazó en su momento la inhabilitación de Machado e hizo todo lo posible por inscribir a Corina Yoris como candidata a la Presidencia, algo que no fue posible ante las trabas impuestas por el CNE.

“Quienes me conocen saben que yo valoro mucho la palabra, y cumplo con la palabra, yo le ofrecí la tarjeta a María Corina, le dije que íbamos a apoyar a Corina Yoris y le apoyamos a su candidata y le dimos la tarjeta, y si ella, o quien decida la Plataforma Unitaria Democrática, asume la candidatura, yo le entrego la candidatura”, dijo.

Para finalizar, Rosales dijo: “Yo a la Chinita le pido no que yo sea candidato, sino que ilumine a la oposición y unidos busquemos un camino, le pido el reencuentro, la paz, la prosperidad de Venezuela.