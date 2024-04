“Me considero muy afortunado”: el relato de una de las últimas personas en evacuar el puente de Baltimore antes del colapso

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Eran poco más de la 1:00 a.m. del 26 de marzo y Larry DeSantis se dirigía a su segundo trabajo en Herman’s Bakery, en la zona de Baltimore: la mitad de otra larga, pero normal, jornada laboral.

Por CNN

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Cuando un barco colisionó con el puente Francis Scott Key, provocando su catastrófico derrumbe, DeSantis tuvo un impactante roce con la muerte.

Él cree que fue una de las últimas personas en salir del puente antes de la colisión mortal. En una entrevista concedida a CNN, DeSantis recuerda cómo cruzó centrándose “en los tipos (que se encontraban) en el puente” e intentando conducir con cuidado a su alrededor.

“Realmente ni siquiera vi el barco. Sólo me centré en lo que tenía delante”.

El único indicio de que algo iba mal fue lo que DeSantis describió como una falta de vehículos, incluso para ser esa hora de la madrugada.

“Había otro vehículo detrás de mí”, dijo. “Era un tractor, pero no llevaba remolque porque, de hecho, me puse delante de él justo cuando empezábamos a pasar por el puente”.

Las imágenes de las cámaras de tráfico de los últimos cinco minutos antes de la colisión muestran un vehículo que podría coincidir con el de DeSantis y la sincronización con lo que parece ser un camión sin remolque que le sigue, aunque el video no es del todo claro.

Sólo seis coches más pasaron por ese carril antes de que el portacontenedores de 288 metros chocara contra uno de los pilares del puente a la 1:29 a.m.

El derrumbe arrojó vehículos y personas al gélido río Patapsco. Seis trabajadores que estaban reparando baches en el puente fueron reportados desaparecidos. Los cuerpos de dos de ellos fueron recuperados, mientras que a los otros cuatro se los presume muertos.

“Si me hubiera parado a hablar con alguien, con mi compañero de trabajo, un minuto probablemente hoy no estaría aquí”, dijo DeSantis.

Minutos después de pasar por el puente, desde el otro lugar de trabajo de DeSantis lo llamaron para saber cómo estaba.

“Alguien me llamó unos dos minutos después y me dijo: ‘¿Dónde estás?’ Era de mi otro trabajo”, dijo. “Les dije que acababa de pasar por el puente, y me dijeron: ‘Bueno, ya sabes, el puente acaba de derrumbarse'”.

DeSantis dijo que no podía creer lo que estaba oyendo.

Una vez que llegó al trabajo, un compañero le dijo “‘me alegro de ver que tu auto estaba ahí fuera’, porque pensaron que tal vez yo podría haber estado en ese puente en ese momento”.

Y casi lo estuvo.

“He estado muy cansado esta semana por la cantidad de horas que he estado trabajando, pero te hace pensar mucho, de verdad”, dijo. “No puedo creer lo que me ha pasado. Me considero muy afortunado”.

DeSantis lleva toda la vida en la zona de Baltimore y solo recuerda otra ocasión en la que miró hacia el río Patapsco y no vio el puente: “Recuerdo cuando lo estaban construyendo”, dijo.

Lea más en CNN