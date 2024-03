Las relaciones amorosas de Elon Musk: de la timidez inicial a las turbulencias y el drama

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Elon Musk es una de las figuras más intrigantes del siglo XXI y el genio detrás de empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company cautivó al mundo con sus ambiciosas ideas, pero su vida amorosa no se queda atrás en cuanto a dramatismo y complejidad.

Por Infobae

El hombre que aspira a conquistar Marte parece aplicar la misma intensidad arrolladora en sus relaciones personales. Desde romances fugaces con actrices de cine hasta matrimonios tumultuosos, la vida sentimental del hombre más rico del mundo es una prueba de que el dinero no siempre hace a la felicidad.

“Si no estoy enamorado, si no tengo una compañera de vida, no podré ser feliz. Jamás podré ser feliz si no tengo pareja. Dormir solo me mata”, dijo en una entrevista para Rolling Stone.

También confesó estar siempre en busca de su alma gemela: “No me gustan las relaciones de una noche. Sé lo que es estar solo en una casa vacía escuchando el eco de mis propias pisadas. ¿Cómo podés ser feliz si no tenés a nadie con quien compartir la cama?”

