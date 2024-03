Shakira culpa a Piqué por su parón musical de siete años: “Me arrastraba, no me dejaba”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace unos meses, la cantante Shakira daba pistas sobre lo que sería su resurgir: “Estoy cerrando un álbum que me tiene entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y otras que aún no he lanzado. Será un documento vivo que refleje mis emociones y experiencias de los últimos dos años, y es un trabajo muy personal”, confesaba.

Por ABC

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

El momento ha llegado: Shakira acudió el pasado lunes al programa ‘The Tonight Show’, presentado por Jimmy Fallon, para presentar su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, que incluye canciones como ‘Te felicito’, ‘TQM’ y el gran éxito musical ‘Session #53’ junto a Bizarrap, además de canciones nuevas como ‘Tiempo sin verte’, ‘Nassau’ o ‘Puntería’. Allí, la colombiana explicó las claves de su regreso tras siete años sin lanzar un álbum.

“Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”. Con estas palabras, Shakira reconoce que, mientras estuvo con Gerard Piqué, sacrificó su carrera musical para dedicarse al cuidado de la familia.

Leer más en ABC