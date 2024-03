Una madre desaparecida, un suicidio en una mansión, cinco huérfanos y una bella mujer condenada: ¿qué pasó con Jennifer Dulos?

Posteado en: Internacionales, Titulares

Un viernes por la mañana Jennifer dejó a sus cinco hijos en el colegio New Cane Country Day School y desapareció para siempre. Ninguno de ellos volvió a verla jamás.

Desde ese 24 de mayo de 2019 en la vida de esos chicos pasó de todo: crecieron con su ausencia insoportable, tuvieron que mudarse a vivir con su abuela de más de 80 años, soportaron los horribles detalles que se fueron dando a conocer del caso en los medios, perdieron también a su padre trágicamente y debieron aceptar que un juez les dijera, en octubre del 2023, que su mamá estaba muerta. Que la inmensa cantidad de sangre derramada le pertenecía y que eso era suficiente para corroborarlo.

Hoy, contaremos la historia de Jennifer Farber, aunque paradójicamente sea más conocida con el siniestro apellido de su ex marido: Jennifer Dulos.

El exitoso griego, una mansión y cinco hijos

Los padres de Jennifer eran gente poderosa y muy bien conectada en los Estados Unidos. Su padre Hilliard Farber era banquero y filántropo. Su madre Gloria Ortenberg pertenecía a una influyente familia vinculada al mundo fashion. El tío de Jennifer, Arthur había fundado con su mujer Elizabeth Claiborne la reconocida empresa de ropa: Liz Claiborne.

Jennifer llegó al mundo después de su hermana mayor Melissa, el 27 de septiembre de 1968 en Nueva York. Vivió una infancia acomodada y tranquila. Después del secundario se graduó en la Universidad Brown y realizó una maestría en escritura en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. Las cosas marchaban muy bien para la familia Farber.

Fotis Dulos nació en Atenas, Grecia, el 6 de agosto de 1967, y pasó allí su adolescencia. Llegó a los Estados Unidos en 1986, con 19 años. La casualidad lo llevó a estudiar también en la Universidad Brown. Luego, hizo una maestría en Finanzas en la Columbia Business School. A los 33 años se casó con una graduada de la misma universidad: Hilary Vanessa Aldama. El matrimonio no duró nada y cuatro años después ya estaban divorciados. Ese mismo año fundó su propia empresa de bienes raíces que arrancó con éxito. Se especializó en inmuebles de lujo. Antes de separarse de su primera esposa, Fotis Dulos ya había empezado a escribirse mails con otra ex compañera de la universidad: Jennifer Farber. No se sabe si el romance comenzó estando él casado, pero lo cierto es que un mes después de separarse el empresario de origen griego y Jennifer Farber se casaron.

Era pleno verano, agosto de 2004.

Sin ningún problema económico, la familia Dulos creció con rapidez. Jennifer en tres embarazos se convirtió en madre de cinco hijos. Los primeros mellizos, Petros y Theodore, llegaron al mundo el 20 de abril de 2006 con cuatro minutos de diferencia. Luego, vinieron otros mellizos Constantino y Christiane. Y, por último, la menor de la troupe, Cleopatra Noelle.

Jennifer era dueña de una agenda ocupada, pero también tenía mucha ayuda, empleados y niñeras. Despuntaba el vicio de su profesión escribiendo para la plataforma de noticias e historias Patch.com, con sede en Manhattan, y manejaba además su propio blog.

Unos años después, en 2012, los Dulos se mudaron a una mansión en Farmington, Connecticut. Fotis la había construido con su compañía Fore Group, en 2011, especialmente para la familia. Mil metros cuadrados cubiertos edificados en tres plantas, en un terreno de una hectárea. Tenía seis dormitorios, siete baños, una cocina gigante con tres hornos y cuatro heladeras más una bodega, además de gimnasio, sala de teatro, cuatro enormes chimeneas de madera, un ascensor y, por supuesto, un gran generador eléctrico. Las pocas fotos que hay publicadas de ellos (tengamos en cuenta que a más poder menos exhibición y más restricciones legales para preservar a los chicos) muestran a una familia, bella, sonriente y con una vida de privilegios.

Olfato femenino

Fue en el mismo año en que se mudaron a la gran casa de sus sueños que, en su propio blog, Jennifer comenzó a mencionar problemas en su pareja. Se quejaba de que ella y Fotis estaban viviendo una vida cada vez más independiente el uno del otro. Distraídos y ocupados con la crianza de los chicos el mundo intrafamiliar siguió rodando, pero no mejoró.

Más bien empeoró.

En septiembre de 2012 tomaron una niñera llamada Lauren Almeida que estudiaba psicología. Comenzó trabajando los fines de semana y, poco a poco, empezó a participar de todos los eventos con los chicos. Cuando se graduó, en mayo de 2013, Jennifer le ofreció que trabajara para la familia full time. Aceptó. Trabajaría de lunes a viernes medio día y los sábados jornada completa. Lauren prácticamente sabía todo lo que pasaba en la familia. Al comienzo, contó Lauren, la relación entre la pareja era amable y normal. Ella no era la única que trabajaba para ellos, pero era la mano derecha de Jennifer sin lugar a dudas. Incluso viajaba de vacaciones con la familia a todos lados: St. Barth en el Caribe, al las playas de la Florida, a Grecia en varias oportunidades, a esquiar a Aspen…

Fue Lauren quien contó que la relación de los chicos con su padre era bastante más distante y exigente en lo deportivo que con su madre que era una persona muy suave y comprensiva.

Al tiempo Fotis le ofreció a Lauren que trabajara en su empresa Fore Group. Sería un desafío, así que Lauren aceptó y comenzó a dividir su tiempo entre cuidar a los chicos y los trabajos en la constructora/inmobiliaria.

En marzo de 2017, se fueron todos dos semanas de vacaciones con Lauren incluida. Primero se instalaron en Aspen, Colorado, en una casa del padre de Jennifer. Esquiaron durante toda la semana, los chicos eran excelentes deportistas. Una de esas noches hubo una fea discusión: Fotis pretendía llevar a sus hijos varones de 11 años a un club nocturno. Jennifer se espantó. Luego, volaron hacia las playas de Miami, donde se les unió Gloria, la madre de Jennifer. Se alojaron en el hotel W. Ahí los menores practicaron esquí acuático. Fue en esa semana que Jennifer habló con Lauren y con su madre de su relación resquebrajada con Fotis: les contó que sospechaba que él mantenía una relación con una colega.

A la vuelta lo habría confirmado y, a mediados de 2017, Jennifer le pidió formalmente el divorcio a su marido. Terminó alquilando una gran casona en New Canaan, a 113 kilómetros de allí, a dónde se mudó con sus hijos. Lauren siguió trabajando con ella.

Jennifer no anduvo con vueltas y pidió a la justicia la custodia total de sus cinco chicos. Esgrimió motivos serios: temía represalias físicas de su ex marido y aseguró que él tenía una aventura con una empleada y colega de origen venezolano, llamada Michelle Troconis. Su olfato no le fallaba en lo más mínimo.

Hablemos un poco de esa mujer llamada Michelle, quien se describía a sí misma como una cofundadora de equinoterapias en diferentes partes del mundo. También decía haber tenido una productora de televisión en la Argentina y mencionaba haber trabajado en un importante canal de deportes norteamericano. En 2007 Michelle había tenido una hija, Nicole, con un reconocido esquiador argentino llamado Gastón Begue. Luego, se había ido a vivir a Miami donde en el año 2013 se casó con un venezolano llamado Paul Enrique Giménez de quien se divorció en 2016. Justo cuando empezó a trabajar en la exitosa empresa inmobiliaria y constructora de Fotis Dulos.

Poco después habría comenzado el romance fatal.

