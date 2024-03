EEUU devuelve a Perú un documento robado del siglo XVI y recuperado por el FBI

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Estados Unidos devolvió este jueves formalmente al Gobierno de Perú un documento del siglo XVI sobre la primera compañía teatral de América, que fue robado hace unos 100 años de los Archivos Nacionales de Perú y recuperado por el FBI.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, entregó la pieza al canciller peruano, Javier González-Olaechea, durante una reunión que mantuvieron en Washington.

Se trata de un manuscrito fechado el 28 de junio de 1599 y que describe un acuerdo que crea la primera compañía de teatro en Lima, siendo esta la primera de su tipo en América, informó la Embajada de Perú en Estados Unidos.

El documento fue robado de los Archivos Nacionales de Perú y, más tarde, durante la década de 1920 fue adquirido y almacenado en la colección Rosenbach, en Filadelfia (Pensilvania, EE.UU.), donde permaneció durante más de un siglo.

El Museo y Biblioteca Rosenbach de Filadelfia decidieron devolver voluntariamente el documento al Estado peruano a través del FBI, detalló la embajada.

“Fue un gran honor para Estados Unidos poder devolver a Perú algunos documentos extraordinarios que datan del siglo XVI y que documentan la primera compañía de teatro de América, algo bastante notable”, declaró Blinken durante la reunión con el canciller.

Para el jefe de la diplomacia estadounidense este gesto demuestra “las increíbles y poderosas conexiones” entre EE.UU. y Perú.

