Más de 10 días llevan sin luz 220V habitantes de Los Olivos en Puerto Ordaz

11 días llevan sin el servicio 220v los vecinos de la calle Palermo, manzana 69, ubicada en Los Olivos, Puerto Ordaz. Los vecinos señalaron que el incidente ocurrió el 2 de marzo, que esa misma semana fueron trabajadores de Corpoelec hasta el lugar pero sin dar soluciones a la problemática que afecta a más de 10 viviendas.

Pableysa Ostos/Corresponsalía lapatilla.com

Según lo señalado a los trabajadores por los habitantes del sector, la falla se debe a una explosión del transformador, “pero si fuese que se explotó, estuviera botando aceite, ¿verdad?, y eso no está botando aceite, eso cuando el viento lo bate para allá y para acá, las luces prenden, pero al poco rato se apagan, entonces quiere decir, no sé digo yo, en mi brutalidad, que no es el transformador, es algo que está por allí, porque si fuese el transformador, eso, estuviera botando aceite, porque yo he vivido situaciones así y eso no es así, yo me imagino que puede ser una falla de cable”,expresó Belky Valderrey.

“En la parte que yo estoy, hay 110v y la nevera da 110v. Aquí tenemos vecinos que están sufriendo mucho, los que tienen aire acondicionado, esos no tienen para nada, los que tienen cocinas eléctricas, han tenido que comprar cocinitas de 110v para poder mitigar. Yo tengo ya aquí 3 años viviendo y es la primera vez que se presenta esta situación, claro, se va, pero vuelve al poco rato, viene por 2 horas y eso, pero siempre teníamos la luz”, destacó la afectada.

Por su parte, Moraima Mendez explicó que, “uno de los transformadores, de hecho el más nuevo, explotó a raíz de que un pajarito, un loro, se montó allí y, bueno, perdimos ese transformador. La gente de Corpoelec acudió inmediatamente, nos apoyó, pero lamentablemente no se pudo. La respuesta es que el transformador, obviamente, está dañado. Entonces nos quedamos solamente con una fase, 110v, y de verdad que en esta situación, pues, es difícil, porque aquí hay personas bastante mayores, de hecho yo tengo ya también 3 niños pequeños, y es difícil la situación porque nada más contamos con 110v”.

“Y, bueno, viendo la magnitud de cómo están los otros dos transformadores que quedaron, pues están en condiciones paupérrimas, donde de verdad necesitamos urgentemente que nos hagan esa atención de por lo menos cambiarnos un transformador y, bueno, así solventar un poco la situación”, sumó Mendez.

Admiten que es una lo que ellos tienen “porque viendo cómo están los otros transformadores, pues no sabemos en qué momento nos podemos quedar a oscuras. De paso sea que esta calle en la noche está súper oscura, súper peligrosa, porque no hay alumbrado. El llamado es a que por favor se aboquen a esta necesidad que tenemos para poder solventarla”.