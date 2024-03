VJ SANCHEZ se perfila internacionalmente como un prodigio de las artes visuales

Posteado en: Entretenimiento

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

La movida electrónica venezolana sigue creciendo, tomando forma y expandiéndose y es que las artes visuales de grandes eventos en el mundo tienen la firma de VJ SANCHEZ, quien va marcando la pauta nacional e internacional con su ingenio y creatividad.

José Sanchez, el dinámico y visionario VJ conocido internacionalmente como VJ SANCHEZ, sigue elevando su arte visual a nuevas alturas, extendiendo su influencia a lo largo del globo y dejando su marca en los eventos más prestigiosos.

En su más reciente gira por el Medio Oriente, Sanchez agregó a su currículum la participación en festivales de renombre en Dubái, incluyendo El Row Dubai, Afterlife Dubai, Paradise Dubai, Music On Dubai, y Circoloco Dubai. La magia de VJ SANCHEZ no sólo ha capturado las miradas de los asistentes sino que también ha acompañado las actuaciones de gigantes de la música electrónica como Adriatique, Tale of Us, Peggy Gou, Carl Cox, Woo York, Mathame, Jamie Jones, Joseph Capriati, Ameme, y el colectivo Keinemusik, con Rampa; &me y Adam Port, así como la talentosa Amelie Lens y Charlotte de Whitte y ahora en Venezuela, la aclamada Partai.

Además, desde el 2022, VJ SANCHEZ ha establecido una residencia artística en el Soho Garden DXB, consolidando aún más su reputación como uno de los VJ’s más solicitados y respetados en la escena internacional.

El toque de VJ SANCHEZ sigue siendo sinónimo de innovación y calidad, elementos que lo han convertido en un referente obligado en el mundo del arte visual en vivo. Ya sea hipnotizando multitudes en festivales masivos o iluminando la escena club con su destreza única, Sanchez sigue superando los límites de lo posible en el mundo de la visualización musical.

Su compromiso con la difusión del conocimiento continúa en Bogotá, donde imparte seminarios y talleres a aspirantes a VJ’s, compartiendo las habilidades y la pasión que lo han catapultado a la cima de su campo.

El legado de José Sanchez, AKA VJ SANCHEZ, no muestra signos de desaceleración, y el mundo puede esperar que este pilar del arte visual contemporáneo, continúe deleitando los sentidos con sus creaciones estéticas en los años venideros.

Comunicado de prensa