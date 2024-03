Von der Leyen asegura que ataque ruso a pocos metros de Zelenski “no intimida a nadie”

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el ataque ruso en Odesa cerca de Volodímir Zelensky y Kyriakos Mitsotakis.

Aseguró que “nadie se siente intimidado” por este “nuevo intento de terrorismo” de Rusia, ni los líderes ucraniano y griego ni el pueblo de Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, lo calificó como otra “táctica cobarde” del Kremlin en su “guerra de agresión”.

I strongly condemn the vile attack on Odesa by Russia during @ZelenskyyUa and @kmitsotakis's visit.

No one is intimidated by this new attempt at terror – certainly not the two leaders on the ground nor the brave people of Ukraine.

More than ever, we stand by Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2024