Cómo será tu suerte este marzo de 2024, según el horóscopo

Marzo está oficialmente en marcha y como ya es costumbre, en GQ hemos consultado a los astros para averiguar lo que el horóscopo tiene que decir. Desde un panorama general hasta cómo te sentirás y un par de consejos útiles, he aquí la voz de los astros.

Aries

Marzo es un mes de transición y la transición, por definición, es un estado híbrido e indefinido. Así que no intentes encontrarle sentido a todo, pues no lo tiene. Buenas noticias, en el horizonte hay nuevas aventuras para los solteros (¡ya era hora!). Sin embargo, algunos posiblemente se sientan desconcertados y fuera de lugar. Lo siento. No lo olvides: necesitas concentración y estar alerta para afrontar los problemas.

Tauro

Espera que marzo sea un mes positivo, aunque muy probablemente se presente pequeño bajón. El amor podría ser problemático en los primeros 11 días del mes debido a Venus; Marte podría provocar celos hasta el 23; no obstante, a partir del 12 de marzo, las energías eróticas se revitalizarán. 11, 12, 23: he aquí tus números de la suerte. ¿Necesitas un consejo? Vigila tus ahorros y tu tiempo. Es momento de reservar un viaje para el próximo verano, pues ha llegado la hora de cumplir tus sueños. Por cierto, no olvides nunca el calentamiento y los estiramientos posteriores al entrenamiento.

Géminis

Si quieres ponerte en forma para el verano, ahora es el momento de comenzar a hacer algo de ejercicio. Marzo te dará nuevas energías y a finales de mes algo podría moverse en el trabajo, con consecuencias positivas en el aspecto financiero. ¿Qué dices, no estás acostumbrado a tantas buenas noticias? No te preocupes: ¡el amor es un desastre! Deja todo en suspenso mientras esperas el buen tiempo. Y si tienes pareja, toma en cuenta sus necesidades, después de todo, ninguna relación es para siempre y todo puede derrumbarse.

Cáncer

Marte trae la pasión, Venus el romanticismo y tú la paciencia, que siempre es mejor. En el trabajo, Mercurio favorece la comunicación: así que contesta siempre al teléfono, incluso a números desconocidos, y sé cortés con los empleados de los centros de llamadas. Es una cuestión de karma. Mantén tu positividad y determinación y podrás conseguir excelentes resultados también este mes. Vamos, ¡ya casi es primavera!

Leo

Te espera un mes lleno de retos interesantes… para tu psicólogo. El horóscopo dice que los planetas están bien alineados, al contrario de ti, que avanzas directamente hacia tu objetivo como borracho tambaleante. Lástima, porque marzo es un mes en el que se necesitarían decisiones valientes, si tan solo fueras capaz de tomarlas. Venus te aconseja que seas reflexivo: no tomes decisiones precipitadas llevadas por la impulsividad. La prudencia es imprescindible, sobre todo en asuntos financieros.

Virgo

Es probable que tu ánimo esté por los suelos, tengas nula energía y tu libido se pierda. Una pesadilla, prácticamente. Sin embargo, todos los cambios son positivos. Cuidado con los celos el 24 y el 31 de mes, con el nerviosismo el 1 y el 10, y con dónde pones los pies siempre. Recuerda que las hormigas con perseverancia y empeño siempre consiguen lo que quieren… si no las aplastan.

Libra

Por fin un signo al que le van bien las cosas. Hay muchos cambios positivos en el horizonte y los planetas se están alineando para apoyar tus proyectos como porristas en el último campeonato. Plutón es tu amigo y te da confianza y habilidades renovadas; Marte y Venus te dan fuerza, creatividad y dulzura. Recuerda dar las gracias. Después del 20 de marzo, ten cuidado de no dispersar toda esta buena energía: mira al futuro con serenidad pero sin exagerar.

Escorpio

Tu estabilidad emocional está a merced de los planetas. Más de lo habitual, eso sí. La primera mitad del mes traerá inestabilidad amorosa, la segunda serenidad y nuevos conocidos —ideal si has terminado una relación entretanto—. Trabaja con el frenesí habitual, pero intenta seguir la intuición y no dejes arrastrarte por la corriente. Desconfía de las propuestas demasiado tentadoras, especialmente las de matrimonio.

Sagitario

Saturno y Neptuno crean disonancias, pero en el amor los 10 primeros días del mes serán favorables para los encuentros. A partir del 11 podrás encerrarte en ti mismo, aunque Mercurio lo acelerará todo como un mensaje de audio a 1.5 de velocidad. Procura no perderte conceptos importantes y más bien escuchar dos veces. En general estarás bastante confiado: equivócate. Mantén los oídos bien abiertos y estate atento que los errores están a la vuelta de la esquina.

