Mercedes presentó el W15: último “maquinón” de Hamilton antes de unirse a Ferrari

Hoy es un día notable para la escudería Mercedes, con la presentación de su nuevo monoplaza W15, una máquina rápida y predecible que competirá en la temporada 2024 de la Fórmula 1. Este modelo representa una despedida y un nuevo comienzo, pues será el último que lleve a bordo al británico Lewis Hamilton, quien se sumará a Ferrari en 2025después de un exitoso paso por el equipo alemán.

Por Crónica

El W15 de Mercedes surge como una reinvención prometedora, recuperando el emblemático color de las “flechas plateadas” en la parte delantera y en la cabina del piloto, con una mezcla atractiva de verde agua y negro en el resto del auto, este último incorporado por razones de ahorro de peso.

Hitting the track for our first run with W15 ? pic.twitter.com/6SLK7EOR9y

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 14, 2024