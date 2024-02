Peso Pluma se grabó junto a otra mujer y Nicky Nicole lo desplumó en redes (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En las últimas horas se encendió un foco de controversia en torno a Peso Pluma, cantante mexicano de 24 años, tras comenzar a viralizarse un video en el que se lo ve en compañía de una mujer -que no es su pareja, Nicki Nicole-, después de asistir al Super Bowl.

Prepárate para carnaval con la mejor información ¡Suscríbete gratis!

Por Infobae

Este hecho suscitó especulaciones sobre una posible infidelidad, lo que desencadenó en una crisis en su relación con la intérprete, quien en este momento se encuentra de gira en Bolivia. A la primera reacción de eliminar todas las fotografías en las que aparece junto al joven en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 19 millones de seguidores, le siguió un comunicado difundido a través de la misma red social.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, comienza el escrito, que finaliza con una sentida revelación: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

La señal de alarma se disparó cuando Peso Pluma fue visto en un casino de Las Vegas, caminando de la mano con una mujer desconocida, quien se presentó en la escena con un vestido corto y manga larga de color blanco con negro, zapatos de taco, una cartera blanca y la cabellera negra le llegaba hasta la cintura, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales provocando un torbellino de rumores.

Lea más en Infobae