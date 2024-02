Delsa Solorzano tras detención de Rocío San Miguel y familiares: Hechos como este ocurren solo en dictadura

Posteado en: Nacionales, Titulares

En primer lugar haré un resumen de lo hechos desde el punto de vista jurídico y de DDHH:

Sigue en desaparición forzosa. Que un funcionario del régimen diga que ella está detenida o que está en una audiencia, no cesa esa condición.

Según la Constitución, el COPP y reglas obligatorias de DDHH:

– Tiene derecho a la defensa

– Tiene derecho a asistencia de abogado de confianza

– No puede rendir declaración válida sin presencia de su abogado de confianza

– Debe tener contacto con familiares y/o abogados

– Se debe tener conocimiento del sitio de reclusión

– La presentación ante un juez no debe exceder de las 48h posteriores a la detención

Nada de eso se ha cumplido en este caso.

En cuanto a Miranda Díaz San Miguel, de 24 años, hija de Rocío:

Según declaraciones de su tía Minnie Díaz Paruta: Ella no fue detenida junto a su madre. El día sábado recibió llamada para fuera al aeropuerto a retirar las maletas, ella acudió al llamado y es ahí donde la detienen. Ello evidencia que no había orden de captura en su contra y que tampoco había ningún “delito flagrante”, de tal manera que se configura una detención ilegítima. De manera similar fue detenido su padre, ex esposo de Rocío San Miguel.

Hasta ahora, no manejamos información de las circunstancias de detención del resto de la familia, ya que no ha habido o no conocemos declaraciones al respecto.

La noche de ayer, a través de redes sociales, el régimen informa de una audiencia, sin presencia de sus abogados de confianza (esto de nuevo viola el debido proceso y el derecho a la defensa) y a esta hora aún no se conoce el paradero de San Miguel y su familia.

Es de destacar que esto ocurre con el tribunal cerrado y a deshoras, con la clara intención de evitar la posibilidad de que se tenga defensa privada.

Todos estos alarmantes hechos se suman a la larga lista de violaciones sistemática a los DDHH que conforman graves crímenes de lesa humanidad. Los organismos internacionales se han pronunciado. En la madrugada la oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU @UNHumanRights dijo: “#Venezuela: Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal.” Sr. @volker_turk Ud tiene una oficina en Venezuela, ellos DEBERÍAN ESTAR ACTUANDO.

Finalmente, hechos como este ocurren solo en dictadura. Perseguir a una familia entera, aplicando métodos nazis es característica de un modelo de Estado criminal. Debo reiterar que mi lucha y la miles de hombres y mujeres en nuestro país es por tener la vigencia de un verdadero Estado de Derecho. Un Estado garantista de DDHH, esa es la única manera en la que pueda avanzar una nación.

Nota de prensa