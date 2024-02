Guyana planea reestructurar su Fuerza de Defensa mientras sigue disputa con Venezuela

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, anunció este jueves que planifica una reestructuración en la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés) invirtiendo en equipamiento enfocado en tecnología, activos y colaboración con países aliados, mientras disputa una frontera territorial con Venezuela.

“Habrá, según nuestra evaluación, algo de reorientación y reorganización en la manera en que hacemos nuestro trabajo y cumplimos nuestras tareas”, sostuvo Ali este jueves en la apertura de la Conferencia Anual de Oficiales de 2024.

Reconoció que el plan de reestructuración de la GDF incluirá reactivar los diferentes niveles de ayuda con los tipos de activos en los que invertirán, así como cambios estructurales.

“A quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará”, agregó Ali en referencia a un pasaje bíblico.

Así, bajo el presupuesto de 201 millones de dólares para la GDF, la agencia espera adquirir helicópteros, embarcaciones para vigilancia marítima y al menos un dron.

Earlier today, I had a meeting with Jon Finer, the Principal Deputy National Security Advisor, and Juan González, the National Security Council Senior Director for the Western Hemisphere. Our talks revolved around topics of mutual interest between Guyana, CARICOM, and the United… pic.twitter.com/mT0WpJFMR2

— President Dr Irfaan Ali (@presidentaligy) February 5, 2024