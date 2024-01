Famosa actriz española confiesa que fue abusada sexualmente a los seis años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Cayetana Guillén Cuervo, reconocida actriz y presentadora española, reveló valientemente en el documental “Mapa a Pandataria” que fue víctima de violación a los seis años en un campo cercano a su hogar.

En el filme, que explora las historias personales del elenco, Guillén Cuervo decidió compartir su secreto tras escuchar las experiencias de sus compañeros.

“Tuve una agresión sexual muy fuerte cuando tenía seis años. Eso era un campo, mis padres no me dejaban salir a ese campo; un sábado por la mañana que ellos no estaban en casa, ocurrió esa violación con seis años“, cuenta Guillén Cuervo

“No había vuelto a hablar de esto nunca en la vida. Me acuerdo clarísimamente; de aquella edad, es de lo que mejor me acuerdo. Tengo el plano, no contraplano de él, del grupo y de lo que pasó”, afirmó la actriz, quien es también presidenta de la Academia de Artes Escénicas.

Su testimonio busca ser justo con sus colegas, quienes han compartido sus propias luchas personales en el documental.

Guillén Cuervo espera que su revelación inspire la apertura y la sanación en otros.

Con información de EFE