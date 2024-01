Sofía Vergara responde a las críticas contra “Griselda” por dañar la imagen de Colombia (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz colombiana, Sofía Vergara, respondió a las críticas contra la serie de Netflix “Griselda” por dañar la imagen de Colombia durante una entrevista a Jorge Ramos de Univisión.

lapatilla.com

Para el ex senador de Colombia, Roy Barreras quienes “hacen narconovelas, hacen narcocine, viven de la cultura traqueta y hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior.Nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia,de superación,hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar”.

Vergara no dudo en darle la razón al diplomático, “en parte tiene muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares. Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias, que me hiciera caso ninguno de los estudios, para hacerla, pero le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación, a mí me fascina, yo me las veo todos. Y yo soy colombiana”.