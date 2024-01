Plataforma Unitaria denunció violación de los Acuerdos de Barbados y exigió que se revierta decisión del TSJ sobre María Corina

Posteado en: Destacados, Nacionales

La Delegación de la Plataforma Unitaria realizó una rueda de prensa durante la tarde de este sábado 27 de enero para abordar la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado por un lapso de 15 años, lo que atenta contra los mecanismos establecidos en los Acuerdos de Barbados.

Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora, expresó que hay una violación de los Acuerdos de Barbados: “hasta los más adversarios del proceso de negociación, hoy usan como parámetro de medición para la elección el cumplimiento del documento de los Acuerdos de Barbados. Es un éxito democrático de los venezolanos”.

“Ningún proceso de negociación en Venezuela había llegado a una suscripción de un convenio como los Acuerdos de Barbados”, agregó.

En ese sentido, acotó que el compromiso de la Plataforma Unitaria fue “adoptar la vía electoral como única vía de este proceso. La misma Plataforma Unitaria realizó una convocatoria para el proceso de primarias, no solamente para aspirantes de la Plataforma, sino para aspirantes fuera de ella”.

“El gobierno dirá su versión como la ha dicho sobre si se cumplen o no se cumplen los Acuerdos de Barbados. ¿Quién evalúa los cumplimientos de los acuerdos?”, cuestionó Blyde al no estar establecida una comisión que permita verificar el cumplimiento de los mecanismos establecidos.

Acusó al chavismo de usar toda la fuerza del Estado para escalar una ola represiva contra los factores políticos democráticos con la excusa de un supuesto plan conspirativo. “Nosotros no avalamos ningún acto de violencia ni intento de magnicidio ni intento de golpe de Estado ni ningún tipo de ruptura. El único objetivo es lograr unas elecciones libres para los venezolanos que conduzcan al cambio político”, precisó.

“He sido informado, pero no se me han entregado ninguna de las pruebas que han dicho que me iban a entregar”.

Blyde afirmó que la decisión del TSJ de este viernes no es casualidad: “Las inhabilitaciones de María Corina Machado y Henrique Capriles no son casualidad. No podía dejar a María Corina sola porque se iba a ver feo y por eso ratifican la inhabilitación de Capriles. Las normas procesales son de orden público y no pueden ser relajadas por ningún funcionario”.

El jefe de la delegación opositora denunció todos los hechos irregulares que llevaron a la decisión írrita del TSJ sobre la inhabilitación de María Corina Machado, desde el oficio dirigido a José Brito por parte de la Contraloría sin notificación alguna a la líder del partido Vente Venezuela, hasta el forjamiento por parte de la Corte Suprema de una sentencia con data que no corresponde al mismo oficio. “La Sala Político Administrativa cometió lo mismo que se estaba denunciando: violación del debido proceso y violación de la legítima defensa”.

En tal sentido, exigió a la contraparte que cumpla los acuerdos en toda su extensión y el cese absoluto de todo el escalamiento represivo contra la candidata María Corina Machado. “Exigimos también que la decisión tomada ayer sea revertida. Debe revertirse y volverse de nuevo al estatus anterior”, puntualizó.