La promesa de Klopp a hinchas del Liverpool tras anunciar su salida

Jürgen Klopp, cuya salida del Liverpool en junio fue anunciada por sorpresa este viernes, afirmó después que al menos “la próxima temporada” la pasará sin entrenar y aseguró que nunca dirigirá a “otro club inglés”.

“Siempre me he implicado al máximo. Me di cuenta de que los recursos no son ilimitados y prefiero ponerlos todos en esta temporada y luego hacer una pausa, o parar”, afirmó en una conferencia de prensa.

“Ya no somos unos jovencitos y no saltamos tan alto como antes”, apuntó el técnico de 56 años en su intervención ante los periodistas, unas horas después de que se anunciara su salida de un club al que llegó en octubre de 2015.

Justificó su decisión sorpresa por el hecho de que un club como el Liverpool requiere una energía máxima y que él ya no está en disposición de dársela.

“Este club representa mucho para mucha gente, no puedo hacerlo con tres ruedas”, afirmó. “Mis competencias como entrenador se basan en la energía y la emoción, esto requiere todo en ti”, continuó.

Klopp puntualizó que la idea de parar no estaba en su cabeza cuando renovó su contrato hasta 2026 en abril de 2022: “Mi energía entonces era inagotable, ahora ya no lo es”.

La decisión “no se tomó a la ligera”, insistió. “Es simplemente lo correcto y en el momento adecuado, estoy seguro de ello porque el club necesita tiempo para preparar el futuro mientras nos ocupamos del presente”, señaló.

“Que yo no esté aquí la próxima temporada no significa que vayamos a luchar menos” en este final de curso, afirmó Klopp. Su equipo es líder de la Premier League y sigue en liza en la Europa League, la Copa de Inglaterra y en la Copa de la Liga inglesa está clasificado para la final.

¿Y su futuro? “No lo sé por ahora. Pero no estaré en un club o una selección la próxima temporada. Y no iré a otro club inglés, nunca, ¡lo prometo! Aunque no tenga nada que comer, eso no ocurrirá. En realidad eso [no tener nada para comer] no ocurrirá, gracias al Liverpool”, sonrió. /AFP