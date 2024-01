El duro ataque de Uefa al Manchester City: podría descender de categoría por incumplir el Fair Play Financiero

Posteado en: Actualidad, Deportes

El 6 de febrero de 2023 tuvo origen una noticia de impacto mundial en el seno de la Premier League. El vigente campeón, Manchester City, fue acusado por más de 100 infracciones a las reglas del Fair Play Financiero. La falta de un veredicto definitivo y la reciente quita de 10 puntos al Everton por un hecho de menor gravedad en escala instaló mucha incertidumbre en los actuales ganadores de la Champions League hasta el punto de plantear la posibilidad del descenso automático a la Segunda División como una posibilidad cierta.

Diversas voces se han alzado para manifestar sus opiniones en el último tiempo, como lo fue Pep Guardiola, pero ahora fue el turno del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en una entrevista con The Telegraph. El reconocido dirigente trajo a colación la causa realizada por este organismo, que concluyó a comienzos de 2020 con la expulsión de los Ciudadanos por dos años de la Liga de Campeones sumado a una multa de 30 millones de euros (USD 32 millones) por violar las reglas financieras: “Sabemos que teníamos razón. No decidiríamos si no creyéramos que teníamos razón”.

En aquel tiempo, la decisión fue revocada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ya que esa entidad consideró que algunas de las supuestas infracciones “no estaban demostradas”, mientras que otras habían prescrito. Además, redujo el castigo económico a 10 millones de la moneda europea (más de USD 10.800.000) por no cooperar con los investigadores.

“Como abogado durante 25 años sé que, a veces, ganas un caso que estás seguro de que vas a perder. Y, a veces, pierdes un caso cuando estás seguro… Hay que respetar la decisión del tribunal. No quiero hablar del caso de Inglaterra, pero confío en que la decisión de nuestro órgano independiente haya sido correcta”, manifestó Ceferin en el mano a mano concedido en exclusiva al periodista Ben Rumsby.

En este sentido, pidió un esclarecimiento inmediato: “Por supuesto puedo entender la frustración de los hinchas. Quieren saber qué está pasando y cuáles son las consecuencias, pero no quiero entrar en este proceso concreto porque no sé cómo lo lleva la Premier League”.

La investigación en curso contra los Sky Blues en Inglaterra hace hincapié a 115 presuntas infracciones cometidas desde la temporada 2009/10 hasta la 2017/18 y está vinculada a información engañosa sobre sus finanzas. La denuncia incluye no haber especificado todos los detalles de la remuneración de jugadores y entrenadores, no cumplir con las normas justas del juego y no cooperar con la investigación de la Premier League, según afirmó el periodista Sean Ingle del The Guardian.

