Primarias en New Hampshire: por qué Joe Biden no figura en la boleta electoral demócrata

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Mientras que los republicanos se mantienen muy atentos con los recientes cambios de los precandidatos de su partido, los demócratas parecen pisar firme con Joe Biden. En noviembre de este año, Estados Unidos elegirá nuevo presidente y mientras el actual mandatario prevé ser reelecto, en la carrera del Grand Old Party ahora solo figuran Donald Trump y Nikki Haley, luego de que Ron DeSantis se hiciera a un lado el domingo. Por el momento, todos los ojos están puestos en las primeras primarias del país en New Hampshire este martes, donde Biden no figurará en la boleta de su partido en el estado.

Por La Nación

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Si bien se postula para un segundo mandato, su nombre no aparecerá en las papeletas del “estado del granito”, un hecho que se produce en medio de una controversia entre los demócratas estatales y nacionales sobre el lugar de New Hampshire en el calendario de nominaciones presidenciales del partido.

En contexto, The Hill consignó que existe un deseo demócrata nacional de diversificar el electorado de votación anticipada frente a una ley estatal. De esa manera, y como parte de una estrategia para reorganizar la alineación del partido, que data aproximadamente de fines de la década de 1820, el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) estableció un nuevo cronograma que sacó a New Hampshire del primer lugar donde se celebrarían elecciones.

Lo anterior trajo como consecuencia que Carolina del Sur sea el primer lugar donde los demócratas van a elecciones primarias. Se trata del inicio oficial de la carrera presidencial por parte del partido, ya que los republicanos comenzaron la semana pasada con los caucus en Iowa, donde Trump se llevó la mayor parte de los votos.

Pero esta reestructuración del calendario estatal, que fue respaldada por Biden de acuerdo con el medio estadounidense, tenía como fin agregar mayor variedad de votantes en el partido al colocar estados con mayor diversidad racial de primeros en agenda electoral.

No obstante, la decisión de eliminar a New Hampshire del calendario encendió la ira de algunos representantes del partido de Biden y Kamala Harris. “El Comité Nacional Demócrata no le dio a New Hampshire la primera primaria del país y no les corresponde a ellos quitársela”, dijo en su momento el presidente del Partido Demócrata de New Hampshire, Raymond Buckley.

Ahora, con el nuevo calendario en mano, los residentes de New Hampshire emitirían sus votos el 6 de febrero, tres días después de las primarias demócratas del 3 de febrero en Carolina del Sur. Sin embargo, representantes del partido del “el estado del granito” hicieron caso omiso al calendario y argumentaron que la ley estatal exigía que las primarias “se celebraran al menos siete días antes que en cualquier otro estado”.

Por lo tanto, los demócratas de New Hampshire celebrarán sus elecciones primarias, las primeras del partido, el próximo 23 de enero, el mismo día de las primarias republicanas en el estado, un claro desafío al DNC.

Lea más en La Nación