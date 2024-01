“He tomado 85 Valiums, moriré en una hora”: el día en que Elton John casi se mata

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En los últimos días, Elton John ha vuelto a dar mucho que hablar gracias a que oficialmente se convirtió en un artista EGOT, es decir, se ha vuelto uno de las muy pocas celebridades a nivel mundial que han logrado ganar un premio Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

Elton venía de brindar una gira mundial de despedida con una recaudación sin precedentes que la convirtió en la más lucrativa de la historia (aunque cierta chica rubia está por arrebatarle el título).

Sin lugar a dudas, este último año todos pudieron ver a Elton John cosechar el fruto de una vida dedicada a la música y al espectáculo, pero sobre todo, dedicada a romper toda clase de estereotipos.

¿Cómo un pianista tímido y homosexual de los suburbios de Londres podría convertirse en una estrella de rock en los años 70?s? Lo que es más, ¿cómo logró pasar la prueba del tiempo y hacer que sus canciones siguieran siendo cantadas por las generaciones más jóvenes?

Lo cierto es que no fue un proceso fácil, pues mientras los estadios se llenaban, los discos se agotaban y los premios se acumulaban, Elton tenía una desgarradora lucha contra sí mismo, la cual en más de una ocasión estuvo a punto de costarle la vida.

Elton John debutó en 1969 con el álbum Empty Sky. Tuvo un éxito rotundo para ser su primer disco con alrededor de 3 millones de copias vendidas en aquel entonces. No obstante, sería su segunda producción discográfica titulada simplemente Elton John la que convertiría al músico en un fenómeno mundial, con piezas como Your Song, Take me to the Pilot y Rock & Roll Madonna.

