La transformación de Dayana Mendoza: de ser Miss Universo a ferviente religiosa

La venezolana Dayana Mendoza ganó en el 2008 el Miss Universo y se convirtió en una de las reinas de belleza más exitosas de la organización. Durante su reinado, el dueño de la compañía fue Donald Trump, lo que hizo que la modelo conociera de cerca el mundo de los negocios.

Sin embargo, luego de terminar su experiencia como miss, la empresaria no estuvo tan interesada en seguir haciendo vida en el mundo del espectáculo y su vida dio un gran vuelco al dedicarse al cristianismo.

En sus redes sociales, en donde tiene cerca de 2 millones de seguidores en Instagram, Dayana Mendoza comparte constantemente contenido dedicado a la religión.

También se le ha visto recientemente en videos en los que predica la palabra y con gran fervor envía distintos mensajes.

Una de las publicaciones recientes se le ve en una iglesia, destacando por la forma en la que habla, algo que para muchos ha sorprendido, pues se ha notado un fuerte cambio en su vida.

En las redes sociales los comentarios por sus publicaciones son diversos, algunos aplauden que ahora se dedique al cristianismo, mientras que otros consideran que ha caído en el fanatismo.

Entre los mensajes que se han visto para ella están: “La Miss Universo venezolana más inteligente que he conocido y ahora con la sabiduría de Dios. Bendiciones, Dayana”, “Dayana siempre ha sido una mujer diferente y que transmite felicidad, déjenla tranquila. Ella se transformó y dedica su vida a lo que le brinda paz”.

“Muy bien, pero, ¿por qué hablan así?”, “Ay, no, qué desagradable ver a alguien que para evangelizar debe de gritar, porque si no grita, no llega el mensaje, ¿será?”, fueron otras opiniones que se leyeron.

El cambio en la vida de Dayana Mendoza

En septiembre de 2022 salió una entrevista de la venezolana con el periodista Luis Olavarrieta, en la que recordó su paso por el Miss Venezuela, su triunfo en el Miss Universo y también habló del cariño que durante años la gente le ha expresado.

El comunicador le preguntó cómo reacciona ella a quienes consideran que ha sido la Miss Universo venezolana más exitosa y ante esto, le contestó: “Trato, Luis, de no escuchar mucho esto porque no quiero que me confundan de quien realmente soy yo, valoro tanto y aprecio tanto el cariño de las personas, es un regalo, una bendición, sentir todo ese cariño y ese respeto de tantas personas, pero no me quiero sentir alabada, que me están poniendo en una posición por encima de algo, creo que todos somos seres humanos y no debemos idolatrar a nadie, yo en mi corazón al único que puedo alabar e idolatrar es a Dios todopoderoso”.

