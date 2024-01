El mensaje de Joe Biden a Donald Trump tras su contundente victoria en el caucus de Iowa

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció sobre la victoria proyectada de Donald Trump en el Caucus de Iowa a través de sus redes sociales.

Por CNN

El expresidente Donald Trump ganará las asambleas partidarias republicanas de Iowa, según proyecta CNN. Así consolida su lugar como favorito para la candidatura republicana de 2024, mientras intenta un regreso político histórico casi tres años después de abandonar la Casa Blanca.

Looks like Donald Trump just won Iowa. He’s the clear front runner on the other side at this point.

But here’s the thing: this election was always going to be you and me vs. extreme MAGA Republicans. It was true yesterday and it’ll be true tomorrow.

So if you’re with us, chip…

— Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2024