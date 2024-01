“No tenemos nada en nuestra alacena”: Docentes introdujeron documento ante la Inspectoría del Trabajo en Valencia

Con pancartas en mano, banderas tricolor y coreando consignas, docentes en Valencia conmemoraron su día con una marcha que partió desde la avenida Bolívar norte, a la altura de la Iglesia Inmaculada de Camoruco, hasta la Inspectoría del Trabajo “César Pipo Arteaga” de Valencia, donde introdujeron un documento en reclamo de mejoras salariales y laborales.

Corresponsalía lapatilla.com

Francisca Ortunio, docente cuatro con 16 años de servicio en el Ministerio de Educación, tomó la decisión de incorporarse a la manifestación ante el deterioro de su calidad de vida. Destacó que su sueldo quincenal es de 243 bolívares, de los cuales gasta 200 bolívares solamente en pasaje de transporte público, ya que debe tomar cuatro autobuses para llegar a la escuela donde trabaja en Güigüe, municipio Carlos Arvelo.

“Sra. Ministra (Yelitze Santaella) nosotros no aguantamos, no podemos más. Usted dice que empezamos el año escolar con alegría, eso es mentira. En mi escuela no hubo alegría, los niños no tienen comida, los niños pasan necesidad, así como la pasamos los docentes, no tenemos nada, ni en nuestra alacena ni en la de la escuela”, sostuvo Ortunio.

Comentó que hace más de una década podía mantener a su familia con el salario de docente, pero ahora eso solo forma parte del recuerdo. Mencionó que se dedica a vender dulces, empanadas y perros calientes para conseguir ingresos extras.

Por su parte, la presidenta del Sindicato Unitario del Magisterio (Suma) Carabobo, Minerva Zambrano, exhortó al Gobierno nacional a garantizar un salario que les permita vivir con dignidad, tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución. Repudió que desde hace dos años no se decreta un aumento salarial.

“Estamos reclamando el derecho a una vida digna, salarios dignos, convención colectiva, mejores condiciones de vida y de salario. Tenemos el mismo salario de hace dos años y unas primas conculcadas por el instructivo Onapre. Tenemos una planta física deteriorada, un PAE (Programa de Alimentación Escolar) en el que los niños no reciben las proteínas que necesitan para su desarrollo, faltan planes de seguridad social, no hay HCM, ni seguro funerario”, denunció Zambrano.

La presidenta de Suma Carabobo señaló que el gremio docente está desprotegido por el Estado, al tiempo que afirmó que continuarán reclamando sus derechos.