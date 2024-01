José Perdomo, la joya venezolana que firmó un mega contrato en la MLB a los 17 años

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El joven venezolano José Perdomo ha dado un gran paso en su carrera al firmar un impresionante contrato con el equipo de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), los Bravos de Atlanta, a la temprana edad de 17 años por 5 millones de dólares.

lapatilla.com

Este hito lo convierte en una de las promesas más destacadas del béisbol venezolano y ha generado gran expectativa en el ámbito deportivo.

Perdomo ha demostrado un talento excepcional desde temprana edad, destacándose en las ligas juveniles y siendo considerado número tres en prestigiosas listas de los 50 mejores prospectos internacionales.

The Braves have agreed to a $5 million deal with 17-year-old Venezuelan shortstop Jose Perdomo, No. 3 on our Top 50 International Prospects list.

More details: https://t.co/XeI7xcPBQj pic.twitter.com/1PpOv8SYWE

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) January 15, 2024