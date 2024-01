El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 13 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Surgen cambios de planes que incluyen a otras personas. Tendrás que consultarles que tan cómodos se sienten con estos cambios y llegar a acuerdos para que todos estén sincronizados. La idea es disfrutar el proceso y en equipo y con buena actitud será mucho mejor.

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Tauro

Concéntrate en lo que es realmente importante y trabaja con diligencia, pero asegúrate de tomar pequeños descansos que te sirvan para relajarte y recargar energía. Prueba levantarte de la silla (en caso de que estés sentado) tomar una bebida a tu gusto, estirar el cuerpo y conversar unos minutos con alguien divertido. Si estás de pie o en movimiento, siéntate un rato y disfruta de un merecido descanso. Recuerda que todo debe ser en su justa medida.

Géminis

Estás conectado con tu lado más humano. Eres compasivo, comprensivo e inclusivo. Motivas a tus seres queridos a compartir sus pensamientos y preocupaciones contigo y a pesar de que pueda que no entiendas el porqué o para que, tratas de hacerlo. Lo apoyas sin juzgar ni involucrarte más allá de los límites impuestos y la relación evoluciona.

Cáncer

Aceptas nuevos retos, pero conservas en tu interior un poco de miedo. Miedo al fracaso y miedo al cambio que pueda generar esta nueva etapa. Todo te tomó por sorpresa y no estabas suficientemente preparado, pero no te importa y decides seguir adelante. Y es que no puedes continuar por el mismo camino, o avanzas o avanzas.

Leo

Administras tu tiempo con inteligencia, una parte para dedicarlo a tus seres queridos y otro para hacer lo que te guste y te provoque. Puedes complacer a todos y creas un plan que se ajuste a pasar un fin de semana tranquilo y feliz. Podrían surgir ciertos conflictos inesperados, pero no les des mucha fuerza, porque como todo en la vida, pasará.

Virgo

Rectificas algunos errores y es como si no hubiese sucedido nada. Los daños fueron mínimos y puedes continuar con tus planes, pero esta vez estás consciente que debes hacer y que no en pro del éxito. Sorpresas relacionadas con personas del pasado que regresan a tu vida para regalarte un momento bonito. Disfrútalo.

Libra

Al fin has logrado activarte, y es que cuando cambias de actitud todo resulta mejor. Por algún tiempo has estado sin rumbo, como a la deriva, como con desgano. Sabes que tienes que hacer las cosas pero las dejas para un “después” que nunca llega. Ahora tomas decisiones sin drama ni conflictos y estarás más que feliz con los resultados.

Escorpio

Excelente día para reuniones con familia o amigos, para disfrutar la vida sin complicaciones. Dejas atrás decepciones y resentimientos y das una nueva oportunidad, pero esta vez medirás la relación desde otra perspectiva: en lugar que esa persona te de en su vida. O hay interés o te retiras, así de simple.

Sagitario

Todo fluye tal y como lo tenías previsto y aún cuando hay una que otra cosa por resolver, no permites que te supere. Haces lo que debes hacer, aunque ahora entiendes tus límites y actúas desde la madurez y la sabiduría de las experiencias del pasado. Avanzas con rapidez, con paso firme y seguro.

Capricornio

Trabajas es pro de mantener lo que con tanto esfuerzo y dedicación has logrado. Te mereces eso y más y lo sabes, pero igual te conmueven tus logros, el camino ha sido duro y sinuoso y aún hay mucho que superar, pero no te importa, porque estás convencido de que estás en donde debes estar y llegarás adonde quieras llegar.

Acuario

Dejas de lado lo que no conviene y lo que sí, lo cuidas y procuras aprovecharlo al máximo. Hoy es un día de valorar, de dar la importancia a cada persona y a cada cosa en tu vida, comenzando por ti mismo. Agradeces, abrazas y amas, demuestras tus sentimientos sin temor, porque el amor verdadero y en todas sus formas es lo que mueve al mundo.

Piscis

Ves hacia atrás y sientes nostalgia, pero debes entender que lo que paso, paso y no tiene que ver con tu realidad actual. Has aprendido y evolucionado y lo que te funcionaba ya no lo hace más. Quizá no estés listo para despedirte de esa etapa, pero algún día lo tendrás que hacer y entre más pronto lo hagas, mucho mejor. ¿Porque no te propones que ese día sea hoy?