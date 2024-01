Star Wars: The Mandalorian y Grogu tendrán su propia película

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En un giro cinematográfico que ha emocionado a los fanáticos de Star Wars, Lucasfilm ha revelado sus planes para llevar a la pantalla grande una historia proveniente de la exitosa serie The Mandalorian. La noticia llega tras el rotundo éxito de la producción, que presentó un intrigante western espacial liderado por Pedro Pascal, conocido por su participación en The Last Of Us.

Por Micaela Ragoy | Infobae

La nueva película, titulada The Mandalorian & Grogu, será dirigida y producida por el creador de la serie, Jon Favreau. Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se sabe que la producción dará inicio en algún momento de este año. Favreau expresó su entusiasmo al respecto, declarando: “Me ha encantado contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas. La perspectiva de llevar al Mandaloriano y su aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante”.

Por otro lado, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, elogió la contribución de Favreau y Dave Filoni (Ahsoka) al universo de Star Wars, afirmando que “han introducido en Star Wars dos personajes nuevos y queridos, y esta nueva historia encaja perfectamente en la pantalla grande”.

